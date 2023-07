Soldes d'été 2023 : Découvrez trois forfaits sans engagement dès 4,99€ sur le réseau Orange !

Lebara, un forfait 20 Go pas cher

Le forfait Lebara et ses 20 Go attire l'attention avec son prix cadeau de seulement 5,99 € par mois ! Ce forfait pas cher vous offre une confortable enveloppe de données avec ses 20 Go valables en France métropolitaine, ainsi que des appels et des SMS illimités dans tout le pays. Et le meilleur ? Pas d'engagement requis avec cette super formule pour bénéficier du réseau Orange ! Car oui, Lebara vous permet d'utiliser le réseau de Orange, le numéro 1 actuel des réseaux en France selon l'Arcep, l'autorité indépendante de régulation des réseaux sur le territoire.

Sosh, 1Go pour ce forfait illimité sur le réseau Orange

Pour ceux qui ont une consommation de données moins importante, il existe le forfait Sosh avec 1 Go, une option idéale pour toute la famille. Pour 7,99 € par mois, vous bénéficiez d'appels, de SMS et de MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que d'1 Go d'Internet mobile depuis la France métropolitaine. De plus, lorsque vous voyagez en Europe ou dans les DOM, profitez d'appels et de SMS et MMS illimités vers ces zones, ainsi que d'1 Go d'internet mobile, comme lorsque vous êtes en métropole ! Et avec ce forfait sans engagement, vous avez la possibilité de changer d'opérateur à tout moment, vous offrant une liberté totale !

Un forfait pas cher avec le Mini de YouPrice

Le forfait Le Mini de YouPrice est également un choix attrayant, avec ses appels, SMS et MMS illimités et une enveloppe data de 5 Go sur le réseau Orange. Mieux encore, lorsque vous vous trouvez dans l'UE ou les DOM, vos 5 Go d'internet mobile sont utilisables comme si vous étiez en France. Ce forfait sans engagement est proposé au tarif de 4,99 € par mois pendant deux mois, puis 5,99 € par mois.