OnePlus 12, des détails encore plus précis sur ses capteurs photo et sa puissance de charge

Petit à petit, les détails sur la fiche technique du prochain flagship de la marque chinoise, OnePlus 12 se précisent. Les dernières rumeurs jugées assez sérieuses pensent révéler les caractéristiques des capteurs photo de l’appareil ainsi que sa capacité de charge.

Ainsi, le OnePlus 12 est pressenti avec un téléobjectif, ce qui serait le premier modèle à en profiter. Le premier modèle pliant de la marque, le OnePlus V Fold ou OnePlus Fold pourrait également en bénéficier. Notez que ce dernier pourrait être annoncé avant le OnePlus 12 dont la période de présentation serait le mois de décembre, sans que l’on connaisse exactement le jour.

Un téléobjectif de 64 mégapixels au dos du OnePlus 12 ?

Pour les autres capteur, il pourrait s’agir de deux modules de 50 mégapixels alors que le périscope serait un 64 mégapixels. Le OnePlus 11 possède un capteur de 32 mégapixels, en l’état. Plusieurs personnes pensent savoir que le mobile serait doté du capteur Sony IMX980 de 1 pouce, en principal. On peut notamment le trouver au dos des Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra et Vivo X90 Pro, par exemple. Le OnePlus 12 disposerait donc d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le tout serait géré par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dont la présentation officielle sera réalisée par le fondeur américain courant octobre.

Enfin, les dernières rumeurs au sujet du OnePlus 12 concernent la puissance supportée pour la recharge de sa batterie. Le OnePlus 11 propose actuellement la charge à 100 watts et fait, malheureusement, fi de la charge sans fil. Toujours d’après la même source, le OnePlus 12 pourrait supporter la charge à 150 watts, donc serait plus rapide que son prédécesseur. Toutefois, comme toutes les rumeurs, il est important de les prendre avec les pincettes de rigueur étant donné qu’il y a une longue période à attendre avant l’officialisation du smartphone.

Rappelons que l’on pense également à la présence d’une batterie de 5000 mAh. Il aurait un écran AMOLED avec une définition de 1440x3200 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.