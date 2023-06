Toutes les caractéristiques du smartphone pliant OnePlus Fold dévoilées avant sa présentation officielle

Il y a peu, le même @Onleaks utilisait le site smartprix pour publier les visuels particulièrement réalistes de ce qui pourrait bien être le tout premier smartphone pliant de la marque OnePlus. Si on en croit les rumeurs qui courent à son sujet, il semblerait qu’une annonce soit prévu pour le début du mois d’août. Le mobile pourrait ainsi venir concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold4 et bientôt son successeur, par exemple. Si les visuels publiés sont proches de la réalité, le mobile profite d’un très beau design. Concernant sa fiche technique, il n’aurait pas grand-chose à envie aux modèles les plus haut de gamme.

Quelle fiche technique pour le OnePlus Fold ?

Selon @Onleaks, le smartphone pliant OnePlus Fold (ou OnePlus V Fold) serait équipé d’un écran externe AMOLED de 6,3 pouces avec une fréquence de 120 Hz. C’est également la fréquence de l’écran interne, pliant sur 7,6 pouces en diagonale lorsqu’il est totalement ouvert. L’appareil serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il serait associé à 16 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage interne de 256 Go, sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Le OnePlus Fold serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4800 mAh. Il pourrait supporter la charge à 67 watts. Pour faire des photos, il pourrait rivaliser avec les modèles haut de gamme puisqu’il est pressenti avec un capteur principal de 48 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels aussi et un téléobjectif de 64 mégapixels au dos. Les détails sur ses capacités de zoom ne sont pas encore connus. La caméra à selfie serait un modèle de 32 mégapixels et il y aurait également un capteur de 20 mégapixels au niveau de l’écran interne.

Le smartphone fonctionnerait sous Android 13. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale sur le côté et un bouton Slider Alert, l’une des marques de fabriques de OnePlus.

Nous verrons dans le courant du mois d’août si OnePlus présente effectivement son premier smartphone pliant et si les caractéristiques techniques pressenties sont bien effectives ou pas. Restera à connaître le prix de l’appareil ainsi que les marchés sur lequel il sera disponible.