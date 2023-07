Nothing phone (2), Glyph Composer pour créer une ambiance lumineuse personnelle

Ce n’est plus un secret, le prochain Nothing phone (2) sera officialisé le 11 juillet lors d’un événement dédié au deuxième téléphone de la jeune marque. Celle-ci continue de distiller çà et là quelques détails sur l’appareil et le dernier en date concerne le dos du téléphone. En effet, rappelons que, comme le premier Nothing phone (1), il sera doté de plusieurs éléments qui peuvent s’illuminer à la demande pour alerter l’utilisateur de l’arrivée de notifications, par exemple. Plus précisément, Nothing a partagé des détails sur la prochaine application baptisée Glyph Composer. Celle-ci permettra aux utilisateurs d’exploiter les différents motifs mais également des sons pour créer des sonneries personnelles.

Une collaboration avec une pointure de la musique électronique Swedish House Mafia

Pour l’occasion, la marque s’est associé au groupe de musique électronique Swedish House Mafia déjà à l’origine de titres reconnus internationalement pour créer des packs de sons spéciaux pour le nouveau téléphone. Ainsi, ,les utilisateurs ont la possibilité de remixer ses samples en vue de créer des sonneries totalement originales via l’application Glyph Composer. Bonne nouvelle, les utilisateurs du Nothing phone (1) pourront également en profiter. Reste encore à savoir quand l’application sera disponible pour ce modèle précisément car il ne semble pas clair si cela sera proposé dès l’annonce du Nothing phone (2) ou s’il faudra attendre.

Sinon, pour le prochain mobile Nothing, on peut s’attendre à la présence d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec une batterie de 4700 mAh. Le design devrait être similaire à celui de son prédécesseur. L’appareil sera distribué à l’échelle internationale dont la France mais aussi les Etats-Unis, une région où la première version était indisponible. Enfin, il reste à connaître les autres caractéristiques de l’appareil mais également les fonctions de son système sur lequel la marque mise beaucoup pour offrir une expérience aussi pertinente et ergonomique que possible. Le prix du Nothing phone (2) sera également déterminant pour voir si le téléphone sera accessible à un public aussi large que possible, ce qui était la stratégie de son prédécesseur. Il se murmure que le mobile pourrait être proposé à un prix de 729 € dans sa version 256 Go, donc plus élevé que le premier qui a été annoncé à 549 €. Ce prix serait atteignable, même avec un Snapdragon 8+ Gen 1 puisque le POCO F5 Pro qui en est doté et qui propose la charge sans fil est disponible pour des tarifs entre 530 et 600 €, selon la configuration choisie.