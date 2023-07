Samsung Galaxy S23 Plus : Profitez de 35% de réduction et obtenez ce Samsung haut de gamme pour 789€ chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S23 Plus est disponible avec 35% de réduction actuellement dans sa version 256Go. Le S23 Plus est à seulement 789€ chez ce marchand, une belle promotion pour ce smartphone ultra performant !

Le Samsung Galaxy S23 Plus est une version "agrandie" du S23 sorti en même temps que ce dernier en début d'année 2023. Ce smartphone Samsung haut de gamme est l'un des meilleurs smartphones de 2023 grâce à ses très bonnes capacités et son design réussi. Le Samsung Galaxy S23 Plus profite d'un grand écran 6.6 pouces de très bonne facture, la Snapdragon 8 Gen 2, meilleure puce du moment, un équipement photo polyvalent et performant et surtout une batterie plus performante que celle du S23. Le S23 Plus garde la même finesse de design que le S23 tout en ayant un plus grand écran et une meilleure batterie. En plus aujourd'hui, le prix de la version 256Go est fortement réduit ! Obtenez le S23 Plus pour seulement 789,99€ contre 1219€ à sa sortie, soit 35% de promotion !

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Plus

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Processeur : Snapdragon® 8 gen 2

RAM : 8 Go

Stockage interne : 128Go, 256Go, 512Go

Appareil photo principal : 50 MP

Appareil photo avant : 12 MP

Batterie : 4700 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 Plus profite d'une fiche technique impressionnante. Il s'agit tout simplement du smartphone le plus puissant et complet de Samsung après le S23 Ultra. Son grand écran est très appréciable pour regarder des séries ou jouer à certains jeux. Puissant, photophone accompli et jouissant d'une belle autonomie, le S23 Plus est une vraie réussite.

Soldes Samsung Galaxy S23 Plus : Rakuten vous fait profiter de 35% de réduction et d'autres avantages !

En ce moment, le Samsung Galaxy S23 Plus 256Go est à 789,99€ contre 1219€ à sa sortie. Une belle promo de Rakuten qui s'accompagne de 79€ offerts en bon d'achat avec le Club R et d'une livraison rapide. De plus, vous avez également la possibilité de payer votre smartphone en plusieurs fois.