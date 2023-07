Pendant les soldes retrouvez les quatre forfaits mobile dès 5,99 € de cet opérateur sur le réseau Orange

Un forfait 20 Go illimité avec Lebara

Lebara est un opérateur MVNO très intéressant, car il propose d'utiliser le réseau numéro 1 en France selon l’Arcep, celui d’Orange. En effet, suite à un partenariat avec l’opérateur historique, Lebara utilise les antennes réseau de ce dernier. Cela permet par exemple de nous proposer un forfait 20 Go avec des appels et SMS illimités et un renouvellement tous les 30 jours ! Un forfait sans engagement à seulement 5,99 € qui fait du bien pour profiter du réseau Orange.

Un forfait 100 Go sans engagement

Pour les datavores, Lebara propose également des forfaits mobiles avec un gros volume de données. Vous pouvez par exemple vous procurer cet abonnement avec 100 Go de données mobiles pour seulement 9,99 € avec des appels et SMS illimités ! De quoi profiter au maximum de votre smartphone.

40 Go pour un forfait pas cher

Si vous souhaitez trouver un bon entre-deux, pourquoi pas essayer 40 Go, un volume plutôt confortable qui permet de faire des économies sans se priver puisque 40 Go seront largement suffisants pour la plupart de vos utilisations quotidiennes, voire plus. Pour seulement 7,99 €, c’est un très bon forfait pas cher qui vous propose des appels, et SMS illimités vers la France.

130 Go pour ce forfait avec un max de data

En revanche, si vous recherchez un volume de données mobile supérieur pour pousser votre smartphone, ou partager souvent votre smartphone en point d’accès, Lebara propose également 130 Go avec son forfait sans engagement et des appels et SMS illimités. Une offre à 13,99 € très intéressante, d’autant plus que sur l’ensemble de ces offres, la carte SIM est totalement gratuite au lieu de coûter 10 €, le prix disponible chez la plupart des opérateurs, vous faisant faire également de larges économies.