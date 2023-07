Soldes : obtenez un forfait mobile 20Go à seulement 9.99€, même après un an et sans engagement de durée

Vous cherchez le bon plan pour réduire vos factures mobiles tout en profitant d'un maximum de services ? Voici trois bonnes affaires à ne pas manquer pour obtenir un forfait illimité sans engagement avec 20Go à seulement 5.99€ par mois et pas que la première année. On vous en dit plus dans la suite det article

Le forfait illimité 20Go à 5.99€ sur le réseau numéro 1

En choisissant l'offre mobile 20Go à 5.99€ par mois de l'opérateur virtuel Lebara Mobile, vous profiterez de la qualité du réseau Orange. Ce forfait pas cher contient l'essentiel pour une utilisable en France, vous pourrez en effet profiter de vos 20Go d'internet et appeler et échanger des SMS sans compter. Cet abonnement se renouvelle tous les 30 jours, vous ne risquez pas de faire de hors forfaits. Autre indication, la carte SIM est gratuite et il n'y a pas besoin de contrat ni de RIB. Laissez vous tenter par cette offre à petit prix sur le réseau Orange !

Le forfait illimité 20Go signé Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile appartenant à Bouygues Telecom propose de son côté un forfait illimité valable en France mais aussi à l'étranger à seulement 5.99€ par mois sans condition de durée. Cette offre mobile connectée sur les antennes 4G de Bouygues Telecom contient en effet 20Go en métropole mais aussi 10Go en 4G en voyage dans l'Union européenne et les DOM. Au niveau des communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS à votre guise en France mais aussi à l'étranger en Europe et DOM. Ce forfait 20Go est sans engagement de durée. Vous pourrez donc le rompre à tout moment sans frais.

Le forfait flexible et neutre en CO2 de Prixtel : de 20 à 60 dès 5.99€ par mois

L'opérateur Prixtel, spécialiste des forfaits flexibles, propose son offre Oxygène neutre en C02 à partir de seulement 5.99€. Au niveau de vos usages Web, cette offre s'ajuste chaque mois à votre consommation interne de 20 à 60 Go répartis ainsi :

Jusqu'à 20Go à 5.99€

entre 20 et 40Go à 7.99€

entre 40 et 60 Go à 9.99€

. Quel que soit le palier atteint chaque mois, le prix reste fixe et ne changera pas après quelques mois. Vous bénéficierez également dans l'Union européenne et les DOM de 15Go de données mobiles, ainsi que de l'illimité pour les appels, les SMS et les MMS.