Le réseau 5G à portée de main avec les forfaits mobiles pas chers B&You, NRJ Mobile, YouPrice et Prixtel !

Le First un forfait ajustable avec option 5G

Le First est un forfait mobile pas cher de l'opérateur YouPrice. Il s'agit d'un forfait ajustable pour lequel vous pouvez choisir le réseau entre ceux de Orange ou SFR. Par ajustable nous entendons que ce forfait est flexible et fonctionne avec plusieurs paliers. L'enveloppe web proposée par le First se situe entre 111 et 130 Go avec une étape intermédiaire à 120 Go. En arrivant à chacune de ces étapes, le tarif mensuel de votre abonnement sera modifié, ce qui vous permet de maîtriser votre budget et de l'utiliser que ce dont vous avez besoin chaque mois. Les différents tarifs sont 9,99 € avant 111 Go puis 16,99 € entre 111 et 120 Go et enfin 18,99 € entre 120 et 130 Go. Et bien sûr pour 5 € de plus chaque mois, vous pouvez faire de ce forfait un forfait 5G !

B&You, un forfait mobile 130 Go avec la 5G inclus

De son côté, B&You de Bouygues Telecom propose également un forfait compatible 5G qui offre un volume de données mobiles de 130 Go. Avec ce forfait sans engagement, vous pouvez appeler ou envoyer des SMS et MMS en illimité vers la France métropolitaine. Quand vous êtes en Europe ou dans les départements d'outre-mer, la formule de Bouygues Telecom vous octroie également 30 Go d'enveloppe web ! Un forfait 5G qui permet pour seulement 15,99 € de profiter du réseau excellent de Bouygues Telecom.

Le Géant de Prixtel offre la 5G en option gratuite !

Prixtel est un opérateur éco-responsable qui s'est mis pour objectif de rendre ses forfaits neutres en CO2. Pour cela, lorsque vous vous abonnez à l'un de leurs forfaits mobile sans engagement, une partie de l'argent que vous versez est utilisé pour financer des projets écologiques. Une très bonne raison pour profiter de ce forfait avec la 5G offerte en option pour le géant, un forfait ajustable de Prixtel dès 15,99 €, fonctionnant par palier avec un premier tarif entre 0 et 150 Go d'utiliser dans le mois puis un un deuxième prix prix entre 150 et 180 Go à 18,99 € et un dernier à 21,99 € lorsque vous arrivez entre 180 et 210 giga. Avec cette formule, les appels, SMS et MMS sont illimités en France, mais aussi depuis l'Union européenne et les DOM vers la métropole, mais ce n'est pas tout car vos appels sont également illimités vers les USA et le Canada ainsi que les fixes en Union européenne et dans les départements d'outre-mer.

NRJ Mobile, 150 Go en 5G pour un max de data

NRJ Mobile n'est pas en reste et propose un forfait à la fois simple et efficace avec une enveloppe web de 150 Go pour seulement 12,99 € par mois, avec en plus 21 Go en 4G lorsque vous êtes en Union européenne et dans les départements d'outre-mer. Les appels, SMS et MMS sont illimités. Comme nous le disions, il s'agit d'un forfait mobile pas cher, sans engagement, simple et efficace !