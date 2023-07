Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : A seulement 339€ chez ce marchand, cet excellent rapport qualité-prix sera parfait pour vos vacances !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone milieu de gamme sorti par Xiaomi il y a quelques mois. Cet excellent smartphone Xiaomi est la version améliorée du Xiaomi Redmi Note 12 Pro, il possède plusieurs points forts qui le rend très intéressant surtout pour un prix aussi bas. Le Redmi Note 12 Pro Plus possède un capteur photo 200 mégapixels, caractéristique presque unique pour cette gamme de prix. C'est aussi un smartphone très polyvalent, équipé de très bons composants et d'une recharge ultra rapide normalement réservée aux haut de gamme de Xiaomi. Sorti à 499€, il est actuellement à 339€ chez le marchand "Le-Manoir" chez Rakuten. Une réduction incroyable pour un smartphone aussi récent et puissant.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles

: 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone très complet. Doté d'un grand écran AMOLED d'excellente facture, il sera parfait pour regarder des vidéos ou des séries durant les jours de mauvais temps. Si vous êtes plus gamer, sa puce polyvalente, ses 8Go de RAM et son écran fluide vous conviendront parfaitement pour jouer. Pour vos clichés de paysages ou les portraits de vos amis, le capteur 200 Mpx offre une très belle qualité. Au niveau de la batterie, pas de souci non plus, 5000 mAh de capacité et une charge complète en 20 minutes avec l'HyperCharge 120W. Bref, parfait pour les vacances et le quotidien !

Soldes Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Sorti à 499€ en Mars, à seulement 339€ en Juillet !

Le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est en chute libre durant les soldes chez Rakuten. Il est actuellement à 339€ dans sa version 5G, 256Go, chez le vendeur "Le-Manoir" noté 4,8/5 sur 5000 avis. De plus, avec le Club R, le programme de fidélité de Rakuten, bénéficiez de 17€ en bons d'achat suite à votre commande. Une magnifique offre idéale pour les vacances !