Xiaomi 13 Lite : Sorti à 499€ en Février 2023, Amazon casse le prix de ce smartphone populaire et le passe à seulement 363€ pour les soldes !

Le Xiaomi 13 Lite, sorti en même temps que le Xiaomi 13 et 13 Pro est le modèle le plus accessible de la série. C'est le modèle le plus léger de la Xiaomi 13 series, le moins cher également, 499€ à sa sortie contre 999€ pour le Xiaomi 13. C'est aussi un smartphone qui offre moins de garanties que les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra, mais il n'en reste pas moins un excellent smartphone pour son prix, surtout avec la réduction actuelle d'Amazon. En effet, le 13 Lite possède un superbe écran AMOLED 120Hz, HDR 10+, de bonnes performances avec sa puce Snapdragon 7 Gen 1, un double capteur frontal pour les selfies et un triple capteur arrière polyvalent... bref pour 363€ actuellement, c'est vraiment excellent. Profitez vite de ce très bon prix sur ce smartphone Xiaomi design, taillé pour plaire à tous, 363€ pour un tel smartphone, c'est un investissement rentable !

Fiche technique du Xiaomi 13 Lite

Écran : 6,55" AMOLED, 2400x1080, 120Hz, HDR 10+

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 gen 1

RAM : 8 Go

Stockage : 128/256 Go

Caméra : 50 MP + 8 MP +2 MP / 32+8 MP frontal

Batterie : 4500 mAh, charge rapide 67 W

Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, USB-C

Pour un budget de moins de 400€, le Xiaomi 13 Lite possède de nombreux points forts par rapport à la concurrence. Son écran est digne de certains hauts de gamme deux fois plus cher que ce smartphone, ce qui est un très bon point. Mais c'est surtout au niveau de sa qualité photo et de sa performance que le Xiaomi 13 Lite se distingue. Sa puce puissante et ses 8Go de RAM rendent ce smartphone très fluide ce qui est très agréable pour cette gamme de prix. Il est très polyvalent en photographie et offre une très belle qualité de selfies grâce à ses 2 caméras frontales. Enfin son design atypique lui donne un certain charme avec cette encoche frontale ressemblant à la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et Pro Max.

Soldes Xiaomi 13 Lite : Amazon casse le prix de ce smartphone récent et populaire, 363€ contre 499€ à sa sortie !

Trouvable chez Xiaomi pour 499€, chez Boulanger, Fnac, Darty pour 429€, c'est bien chez Amazon que l'on trouve le meilleur prix avec une très belle offre à 363€ ! Un prix très bas au vu des performances de ce smartphone très agréable au quotidien. Alors pour prendre vos meilleurs selfies au bord de la piscine cet été, foncez sur l'excellent Xiaomi 13 Lite à 363€ chez Amazon !