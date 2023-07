Samsung Galaxy Z Flip 4 : Le smartphone pliant de Samsung est à 708€ avant la sortie du Galaxy Z Flip 5 prochainement !

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliant haut de gamme sorti il y a presque 1 an. Dévoilé par Samsung en août 2022, ce smartphone pliant est une très belle amélioration de son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3. En effet, le Z Flip 4 a bénéficié d'une attention toute particulière des équipes Samsung. En particulier, sa charnière a été grandement améliorée, un design plus fin et plus résistant avec une très belle finition. A l'intérieur aussi, c'est du solide ! La puce Snapdragon 8+ Gen 1 offre une très grande fluidité, elle est épaulée par 8Go de RAM, une vraie bête de course ! Ce smartphone est une véritable réussite et se hisse directement tout en haut du classement des meilleures ventes des smartphones pliants. Sorti à 1109€ l'année dernière, il est à 708€ en ce moment chez Rakuten, un excellent prix s'expliquant par la sortie prochaine de son remplaçant, le Galaxy Z Flip 5 !

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 4

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. 1,9 pouces à l'extérieur OLED

: Écran Dynamic de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. 1,9 pouces à l'extérieur Processeur : Snapdragon 8+ Gen 1

: RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de Batterie : 3700mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W et charge sans fil inversée de 4.5W.

: 3700mAh avec de 25W, charge sans fil de 15W et charge sans fil inversée de 4.5W. Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Connectivité : Supporte 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités: Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone très bien réussi, ce qui explique aussi son succès. Doté d'une belle puissance, c'est avant tout un smartphone au design agréable qui plaira à tous. Son grand écran de 6,8 pouces est idéal pour regarder des séries ou Youtube, a l'arrière, son petit écran OLED affichera vos notifications et d'autres informations pratiques sans avoir à déplier votre smartphone. En parlant de pliage, le Samsung Galaxy Z Flip 4 devrait résister facilement à 200 000 pliages environ, largement suffisant !

Soldes Samsung Galaxy Z Flip 4: Ce marchand Rakuten casse le prix de ce best-seller !

Sorti au prix de 1109€, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est aujourd'hui à seulement 708€, un prix parfait si vous souhaitez rejoindre le "Flip Side". Ce smartphone n'a jamais été à un prix aussi bas, c'est donc le moment idéal pour s'en emparer ! De plus, profitez de 35€ en bon d'achat grâce au programme de fidélité de Rakuten, le Club R !