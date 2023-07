Connaissez-vous le prix moyen d'un forfait mobile en France ? Nos astuces pour dénicher les bons plans !

Quelle est la moyenne d'un forfait mobile selon l’Arcep en 2023 ?

Connaissez-vous l’Arcep ? Arcep est l'acronyme pour « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ». En d’autres termes, il s’agit d’une autorité administrative indépendante (AAI) qui agit au nom de l’État, mais sans relever de l’autorité du gouvernement. Chaque trimestre, cette entité fait l’état des lieux du marché des télécoms en publiant un observatoire des différents marchés de ce secteur. C’est l’occasion pour nous de découvrir des informations exhaustives sur les réseaux fixes et mobiles des différents opérateurs. On peut par exemple y découvrir l'avancée fulgurante de la 5G avec plus de 5 millions de nouveaux abonnements 5G… et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd’hui, la moyenne tarifaire des forfaits mobiles, que ce soit des forfaits sans engagement ou non, ; et proposés par l'ensemble des opérateurs, qu’ils soient historiques, low-cost ou MVNO ! Selon l'Arcep, le prix moyen d'un forfait a augmenté de 5% en l'espace de 5 ans puisqu’en 2018 la moyenne proposée était de 14,10 € contre 14,90 € en mars 2023. Cette moyenne est donc relativement stable avec seulement 90 centimes de hausse en 5 ans.

Comment déterminer un bon plan à l’aide de cette donnée ?

Ce chiffre est intéressant, cependant, il est nécessaire d’ajouter quelques éléments pour nous aider à déterminer ce qui est un bon plan ou non. Parmi les facteurs qu'il serait bon de connaître, le volume moyen des données mobiles utilisées en France nous serait d’une grande aide. Eh oui, car connaître le prix moyen d’un forfait n’est pas suffisant pour déterminer un bon plan, il faut également savoir si le forfait que l’on va payer propose une enveloppe web suffisante à la vie en 2023. D’autant plus que c’est souvent ce volume qui détermine le tarif des forfaits mobiles. Selon l’Arcep :

« La consommation mensuelle moyenne de données, tous types de cartes confondues [carte SIM et prépayées], s’élève à 13,5 gigaoctets au premier trimestre 2023 (+ 2,6 gigaoctets en un an). Celle des utilisateurs actifs sur les réseaux 4G progresse de 2,2 gigaoctets en un an et atteint 15,2 gigaoctets. »

La consommation de données mobiles a donc tendance à augmenter petit à petit avec une moyenne de 15,2 Go dépensées chaque mois par les utilisateurs de forfaits mobiles. Si on rassemble les deux données que nous avons énoncés, cela veut dire qu’un forfait dans la moyenne doit proposer 15,2 Go d’enveloppe web pour 14,90 € chaque mois. Logiquement, si le prix est inférieur et le volume de data supérieur, alors bingo, il s’agit d’un bon plan, d'un vrai forfait pas cher ! Bien sûr, de très nombreux autres facteurs plus personnels et spécifiques peuvent entrer en compte et faire fluctuer le prix de l’abonnement : les services à l’international ; le besoin ou non d’appels illimités ; la qualité du réseau utilisé, etc.. Autant de critères qui peuvent faire baisser ou monter la note à la fin du mois en fonction de vos besoins. Toujours est-il que cette moyenne d'environ 15 € pour 15 Go semble intéressante à prendre en compte pour se situer sur le marché actuel.