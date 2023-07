Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G : Il est à seulement 251€ aujourd'hui seulement grâce à ce code promo valable encore quelques heures !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus est un smartphone milieu de gamme sorti en Mars 2022 par Xiaomi. Ce smartphone Xiaomi est un excellent rapport qualité-prix, d'autant plus que son prix baisse depuis la sortie de son remplaçant, le Redmi Note 12 Pro Plus. Doté de très bons composants, le Redmi Note 11 Pro Plus figure parmi les meilleurs smartphones à moins de 300€ du moment et depuis peu il est possible de l'avoir pour bien moins cher ! Doté d'un design élégant, d'un écran haut de gamme, du puce puissante et de bons capteurs photo, le Redmi Note 11 Pro Plus plaît beaucoup à tous ! Sorti au prix de 499€, il est aujourd'hui à 271€ ! Mais grâce au code promo "RAKUTEN20" valable seulement aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir pour 251€ ! Un excellent plan si vous cherchez un smartphone performant sans vous ruiner !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 120Hz et Full HD+

AMOLED de 6,67 pouces, 120Hz et Full HD+ Processeur : Mediatek Dimensity 920 5G

Mediatek Dimensity 920 5G RAM : 8Go

Capteurs arrière : 108 Mpx grand angle, 8 mpx ultra grand angle, 2 mpx macro

108 Mpx grand angle, 8 mpx ultra grand angle, 2 mpx macro Capteur frontal : 16 Mpx

: 16 Mpx Batterie : 4500 mAh avec recharge rapide 120W

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G est un smartphone comprenant des composants de grande qualité. Son écran est digne d'un haut de gamme, sa puce puissante est compatible 5G et son capteur de 108 Mpx vous permet de faire de très belles photos ! Il est équipé de l'Hypercharge 120W ce qui vous permet de recharger sa batterie en seulement 19 minutes !

Promo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus : A seulement 250€ grâce à ce code promo valable seulement aujourd'hui !

Sorti à 499€, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus bénéficie des soldes pour passer à un prix très bas ! Aujourd'hui, il profite même d'une réduction supplémentaire grâce au code RAKUTEN20. Attention ce code promo expire dans quelques heures donc foncez si ce smartphone vous plaît !