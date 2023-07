Le Forfait Free 5Go vous a-t-il réussi à vous convaincre depuis sa sortie ? Retour sur un forfait mobile illimité à moins de 5 € !

Free propose un forfait illimité avec 5Go pour 4,99 € avec de nombreux services

Free Mobile a sorti fin Mai un nouvelle version de son forfait pas cher à 2 €. Il s'agit d'un forfait sans engagement vous propose d'obtenir 50 Mo d’Internet en 4G et 4G+ ainsi que 2 heures d’appels et des SMS et MMS illimités, pour sa version de base. Une très bonne formule pour tous ceux qui n'ont pas nécessairement besoins d'une grosse enveloppe web dans leurs quotidiens. Et ce n'ets pas tout car pour tous les abonnés Freebox, le forfait est gratuit ! Et avec lui, vous disposez également de 50 Mo et 2 d’appels quand vous êtes en Europe et dans les départements et régions d’Outre-Mer vers la France, ainsi que des SMS et MMS illimités vers celle-ci. Tout cela, c'est sans mentionner l'option booster qui fait passer cette formule au niveau supérieur !

Une option booster pour passer à 5 Go !

L'option booster est l'atout qui fait toute la différence avec ce forfait grâce à un boost qui transforme votre forfait 2 h d'appels et 50 Mo en un forfait 5 Go avec des appels illimités ! Maintenant, cvotre forfaut comprend donc 5Go en France avec des apples, SMS et MMS illimités, pour seulement 2,99 € de plus sur votre forfait de base ! Votre formule est donc à 4,99 € chaque mois, un tout petit prix pour une offre très riche. Et ce n'est pas tout puisque pour les abonnés Freebox, votre forfait 5 Go illimité n’est donc qu’à 2,99 € par mois… Un rapport qualité prix absolument imbattable sur le marché actuel, surtout pour profiter du très bon réseau de Free. Free possède un réseau ultra performant qui couvre presque entièrement le pays, de quoi ne jamais manquer vos appels et messages ! Et en plus, ce forfait est sans engagement, vous pouvez le résilier à tout moment.

