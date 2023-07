iPhone 14 : Le dernier iPhone profite de 200€ de réduction chez Amazon, profitez vite des derniers jours de soldes pour vous l'offrir à prix réduit !

L'iPhone 14 est le dernier flagship d'Apple sorti l'année dernière à un prix de 1019€. Premier smartphone Apple "basique" à être au-dessus de 1000€ pour sa sortie, il n'en reste pas moins un grand succès pour la marque à la pomme. L'iPhone 14 profite de caractéristiques et d'un design similaire à l'iPhone 13 mais possède quelques améliorations intéressantes. L'iPhone 14 est plus léger de 30g, profite d'un système de refroidissement plus avancé, d'un nouvel équipement photo et d'une meilleure autonomie que l'iPhone 13. Surtout, l'iPhone 14 profite aujourd'hui d'une excellente promotion chez Amazon ! Pour les soldes, la plateforme casse les prix et passe l'iPhone 14 à 819€ soit 200€ de moins que son prix de sortie. C'est le prix le plus bas actuellement sur le marché, alors pour vous vanter cet été d'avoir obtenu le dernier iPhone bien moins cher que vos amis, c'est par ici !

Fiche technique de l'iPhone 14

Écran : OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px

: OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px Processeur : A15 Bionic

: A15 Bionic Stockage :128 Go, 256 Go, 512 Go

:128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo principal : 12Mpx ultra grand angle, 12 Mpx

: 12Mpx ultra grand angle, 12 Mpx Appareil photo avant : 12 Mpx

: 12 Mpx Batterie : 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo

: 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo Recharge: sans fil (15W) et prise en charge de la recharge rapide (25W)

L'iPhone 14 possède tout ce que l'on attend d'un smartphone haut de gamme d'Apple. Il est pratique, fluide, résistant et doté d'un design élégant. Son écran est d'une très bonne qualité, sa puce est puissante et ne chauffera pas grâce au niveau système de refroidissement. Sa batterie a été améliorée également et ses capteurs photos possède une ouverture plus grande que ceux de l'iPhone 13, ce qui permet de capter plus de lumière et ainsi de réaliser de plus belles photos cet été !

Promo iPhone 14 : 200€ de réduction sur le dernier flasghip d'Apple, ça ne se refuse pas !

Vous allez faire des jaloux cet été ! Obtenir l'iPhone 14 pour 200€ de moins que tout le monde c'est pas mal non ? Amazon propose aujourd'hui, une belle promotion sur le dernier smartphone d'Apple en passant son prix de 1019€ à seulement 819€ ! De plus, profitez de la livraison rapide et gratuite d'Amazon pour obtenir votre smartphone avant de partir !