Google Pixel 7a : La Fnac le propose avec 86 € de remise immédiate sur ce superbe appareil ! Mais attention, les soldes s'arrêtent demain

Le Google Pixel 7a est un smartphone de milieu de gamme compatible 5G proposé par Google. Depuis quelques années, la gamme des Pixels a su s'imposer comme l'un des acteurs majeur du marché des téléphones mobiles, et ce Pixel 7a ne risque pas de stopper cette tendance. Proposé habituellement à 505 €, son prix de lancement vient de chuter grâce à la Fnac qui nous le propose ce superbe appareil pour 419 € grâce à 86 € de remise immédiate disponible pendant les soldes ! Mais attention, les soldes s'arrêtent demain, il n'y a plus beaucoup de temps pour en profiter ! Le Pixel 7a est une machine de pointe douée d'une très bonne autonomie grâce à une batterie 4385 mAh. Il possède un écran OLED Full HD+ qui charmera les connaisseurs. tous comme la qualité de ses photographies qui représentent parfaitement la technologie de pointe de Google.

Fiche technique Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a est le nouveau bijou, la perle rare, oserait-on dire « la gemme » des smartphones milieu de gamme. Sa fiche technique parle pour lui puisqu'elle propose par de nombreux côtés des caractéristiques qui le font flirter de très près avec le haut de gamme : RAM puissante de 8 Go ; un SoC Google Tensor 2 à la pointe ; une qualité d'écran de premier plan ; et des photos spectaculaires, font que cet appareil mobile n'a rien à envier à smartphones plus chers !

Profitez du Google Pixel 7a sur Fnac Marketplace

Le Google Pixel 7a est déjà en réduction sur la Fnac Marketplace !

Le Google Pixel 7a est en ce moment, et jusqu'à demain avec la fin de soldes, à 419 € au lieu des 505 €. Celui-ci est proposé par Mobile Vie sur la Fnac, un marchand qui est noté avec 4,55 sur 5 pour 15200 ventes environ. Une belle réduction qui est disponible pour le coloris noir charbon. En plus, avec la Fnac, la livraison est gratuite et rapide ! Ce smartphone se vend vraiment très bien selon ses statistiques de ventes, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas !