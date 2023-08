Google Pixel 7 Pro : Son prix le plus bas est chez La Fnac, profite vite de cet excellent photophone pour 761€ !

Le Google Pixel 7 Pro est disponible à 761€ chez Fnac ! Si vous recherchez un excellent photophone pour prendre vos plus beaux cliches lors de vos vacances, c'est vers ce smartphone là qu'il faut se tourner !

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Google l'année dernière. Ce smartphone Google est d'une très bonne qualité et est reconnu comme étant l'un des meilleurs photophones du moment. Classé 6ème pour la photo sur DxoMark et 7ème pour la qualité de son écran, c'est aussi l'un des smartphones les moins cher du TOP 10. En effet, son écran OLED, 120hz de 6,7 pouces est tout simplement excellent et ses capteurs photos sont bien aidés par la puce Google Tensor 2. Sorti au prix de 899€, le Google Pixel 7 Pro est aujourd'hui à 761€ chez La Fnac, un très bon prix pour ce smartphone très performant !

Fiche technique du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: 11 MP Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil, charge inversée sans fil

C'est une fiche technique qui donne envie, n'est-ce pas ? Son écran et ses photos sont très bons, mais il possède aussi une puce puissante accompagnée de 12Go de RAM, parfait pour jouer ou gérer des tâches lourdes. Le Pixel 7 Pro bénéficie aussi de fonctionnalités intéressantes comme la "baguette magique" qui permet de faire disparaitre des éléments d'une photo. Il bénéficie aussi d'une immense batterie qui, couplée au mode ultra-économie d’énergie, permet de tenir 72h !

Promo Google Pixel 7 Pro : La Fnac propose le prix le plus bas sur cet excellent smartphone

Sorti à 899€, le Google Pixel 7 Pro est disponible à 761€ chez La Fnac ! Profitez vite de ce très bon prix pour vous offrir l'un des meilleurs smartphones du moment pour un prix réduit !