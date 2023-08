Samsung Galaxy S23 Ultra : -37% sur le meilleur smartphone du marché qui passe enfin sous la barre des 900 € !

C'est l'une des toute première fois que le Samsung Galaxy S23 Ultra, le plus puissant smartphone classique de chez Samsung, descend sous la barre des 900 € ! Avec son design impressionnant, sa puce snapdragon ahurissante, et son appareil photo indétrônable, il s'agit du roi incontesté du moment parmi les haut de gamme... et donc l'ensemble des téléphones portables.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone Samsung sorti il y a à peine quelques mois avec l'une des fiches techniques les plus impressionnantes qui soit. Tout simplement le summum des smartphone haut de gamme. Avec la Snapdragon 8 Gen 2, une puce qui a largement prouvé quelle était la plus puissante du marché, d'un appareil photo dont l'objectif principal est de 200 mégapixels, et d'une RAM de 12 Go, il est difficile de trouver plus puissant ! Et encore, on pourrait noter son écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces qui n'a absolument rien d'anecdotique tant il est grand et performant. Lancé à 1419 €, il est possible de le trouver actuellement pour 889,99 € sur Rakuten !

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est probablement l'un des plus puissant smartphone du marché. Avec son grand écran de 6,8 pouces, la meilleure puce qui existe actuellement et un équipement photo dernier cris, le S23 Ultra est indétrônable dans tous ces aspects !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est à moins de 9 € sur Rakuten !

Le S23 Ultra passe à 899 € chez Rakuten, un prix historiquement bas pour ce smartphone haut de gamme. Il s'agit d'une version importée compatible avec les opérateurs français vendu par Mojilab un marchand bien noté sur la plateforme. N'hésitez plus pour profiter de cet excellent prix sur le S23 Ultra !