iPhone 14 : avant la sortie de l'iPhone 15 sont prix s'effondre chez Amazon !

L'arrivé de l'iPhone 15 se fait de plus en plus sentir, ce pourquoi le prix de l'iPhone 14 est au plus bas sur Amazon. Le dernier modèle du constructeur Apple est l'un des meilleur smartphone haut de gamme sur le marché, à presque 800 €, il y a de quoi être tenté !

Bine que nous attendons avec impatience la sortie prochaine de l'iPhone 15, l'iPhone 14 reste l'un des modèles le plus performants du marché, et parmi les smartphone Apple. l'iPhone 14 est un cheval de course taillé pour être parmi les meilleurs ! Sorti à plus 1000 € il est à - 20 % sur Amazon. Photo, batterie, puce A15 Bionic, écran OLED, tout est bon dans l'iPhone 14 ! C'est le prix le plus bas que l'on peut trouver pour un iPhone 14 en ce moment.

Fiche technique de l'iPhone 14

Écran : OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px

: OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px Processeur : A15 Bionic

: A15 Bionic Stockage :128 Go, 256 Go, 512 Go

:128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo principal : 12Mpx ultra grand angle, 12 Mpx

: 12Mpx ultra grand angle, 12 Mpx Appareil photo avant : 12 Mpx

: 12 Mpx Batterie : 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo

: 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo Recharge: sans fil (15W) et prise en charge de la recharge rapide (25W)

Dès qu'on le prend en main, l'iPhone 14 impressionne par son design ergonomique et sa réactivité. Sa puissance et sa beauté ne laissent pas indifférents. Son écran OLED offre une expérience visuelle époustouflante, et la puce A15 Bionic qui l'anime est parmi les plus remarquables du marché en termes de performances. En ce qui concerne la photographie, il présente une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 13, grâce à des capteurs dotés d'une ouverture bien plus large mais surtout d'un logiciel de traitement d'image au summum.

L'iPhone 14 profite de 20 % de remise immédiate !

L'iPhone 14 pour 200 € de moins... une occasion en or de profiter de l'un des monuments actuel de la téléphonie mobile. En plus, avec Amazon, la livraison est rapide et gratuite, et vous pouvez payer votre achat en 4 fois sans frais ! De quoi rendre bien plus accessible ce smartphone haut de gamme.