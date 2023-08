Honor Magic5 Pro : vous pouvez le trouver en ce moment à l'aide de la Fnac à son meilleur prix !

Le Honor Magic5 Pro est sorti il y a quelques mois maintenant. Lancé comme flagship de la marque chinoise, on peut dire qu'il a tout pour plaire. Ce monstre de puissance, avec ses 512 Go de mémoire interne et 12 Go de RAM, est au prix le plus bas sur la Fnac en ce moment, une occasion en or pour vous le procurer auprès d'un vendeur de confiance.

Le Honor Magic5 Pro est un smartphone ultra haut de gamme sorti par Honor en 2023, c’est-à-dire très récemment. Il s'agit du porte-étendard de la marque et affiche fièrement tout le savoir des constructeur que l'on retrouve dans cette entreprise chinoise. Trois capteurs photos de chacun 50 Mpx ; la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la plus puissante du marché actuel ; 12 Go de RAM ; une batterie 5100 mAh... Un produit de très grand luxe qui est proposé à un prix élevé, en adéquation avec les fonctionnalités qu'il nous propose. Par chance, avec la Fnac, vous pouvez le trouver à 1050 €, voire 999 € si vous êtes adhérent, 200 € de moins que certains vendeurs, ce qui en fait l’un des meilleurs prix actuellement pour ce modèle.

Fiche technique du Honor Magic5 Pro 5G

Écran : AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive : 12 Go, extensibles

: 12 Go, extensibles Stockage interne : 512 Go, non extensibles

: 512 Go, non extensibles Capteur photo principal : Triple capteurs 50+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 50+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 12 mégapixels + capteur 3D

: 12 mégapixels + capteur 3D Batterie : 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts

: 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic UI 7.1

Que dire si ce n'est que le Honor Magic5 Pro honore sa promesse en se posant comme l'un des smartphones les plus performant de sa génération ? Le seul défaut que nous pouvons lui trouver est son prix, (contrebalancé heureusement par des offres comme celle dont nous parlons aujourd'hui), mais en voyant la technologie que nous propose ce téléphone, il semble totalement justifié ! Très grand écran Amoled, capteurs photos 50 Mpx ; puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ; 12 Go de RAM ; batterie 5100 mAh, tout est grandiose.

Honor Magic5 Pro : La meilleure promo du mometnt sur la Fnac Marketplace !

La Fnac Marketplace propose en ce moment le meilleur prix sur le Honor Magic5 Pro 5G, grâce au vendeur Starship srls ! Celui-ci porte bien son nom, car il nous permet d'atteindre des sommets en nous procurant pour 1050 € ou 999 € l'un des smartphones les plus puissant de sa génération tout simplement. En plus, il vous est possible de revendre votre ancien téléphone pour réduire encore le prix, et la livraison est en recommandée et gratuite, vous ne risquez donc pas de perdre votre achat !