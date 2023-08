Envie d'un forfait pas chers à moins de 5 € ? C'est possible chez Free, B&You et RED by SFR !

En ce moment, il est possible de trouver des forfaits à tout petit prix chez Bouygues Telecom avec leur gamme B&You, mais aussi RED by SFR et Free ! Des forfaits parfaits pour toute la famille, que ce soit pour vous, ou pour préparer la rentrée de vos enfants.

5Go sans engagement pour moins de 5€

Bouygues Telecom élargit propose avec sa gamme low-cost B&You, offrant une gamme diversifiée de forfait sans engagement. Pour entamer notre présentation, découvrons leur forfait pas cher dotée de 5 Go de données mobiles valables en métropole, dans les DOM et en Europe, le tout pour seulement 4,99 €. Cette option s'avère particulièrement intéressante, notamment pour les besoins de vos enfants, grâce à son volume de données plus modeste. Toutefois, elle peut également vous convenir si votre utilisation de données est relativement limitée.

Un forfait mini avec 5Go pour 4,99 €

Pour les individus désirant maîtriser le cout de leurs dépenses, RED by SFR propose un forfait très utile pour gérer son budget. Celui-ci a tous les atouts pour plaire au grand nombre, grâce à son enveloppe de 5 Go de données mobiles, idéale pour votre usage ou même pour vos enfants. Cette formule offres différentes fonctionnalités comme 5 Go utilisables en métropole, mais aussi 6 Go disponibles en UE et dans les DOM ! Plus qu'à la maison. Ce forfait fonctionne sur le réseau SFR en 4G, et permet aussi des appels, SMS et MMS en illimité ! Le tout est affiché à seulement 4,99 €.

Un forfait illimité 5Go pour seulement 4,99 € chez Free

Free Mobile lui aussi un forfait pas cher, dès 2 € auquel vous pouvez ajouter un booster. Dans sa version de base, cette offre est proposée par Free avec une formule qui donne 50 Mo d’Internet en 4G et 4G+ ainsi que 2 heures d’appels et des SMS et MMS illimités. L’option booster transforme cette formule de base en un forfait 5Go avec des appels illimités pour seulement 2,99 € de plus ! Votre forfait mobile devient donc une offre à 4,99 €. Pour les abonnés Freebox, votre forfait 5 Go illimité n’est donc qu’à 2,99 € par mois, car le forfait 2 € est gratuit pour eux !