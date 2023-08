220 000 exemplaires du Xiaomi Redmi K60 Ultra vendus en 5 minutes, de bon augure pour le Xiaomi 13T Pro

Malgré un ralentissement des ventes de smartphones à l’échelle mondiale et des marques qui ferment sur certains marchés et pas des moindres, certaines sociétés arrivent à réaliser des coups d’éclat. C’est le cas de Xiaomi qui vient d’officialiser le smartphone Redmi K60 Ultra.

En effet, selon Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, il se serait vendu 220 000 exemplaires du téléphone en seulement 5 minutes soit 44 000 unités chaque minute, lors de sa mise en vente, le 16 août. Il faut dire que le prix d’appel de 2599 yuans (l’équivalent de 329 € HT environ) n’y est pas pour rien d’autant que la configuration proposée embarquant 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage peut aider.

Quelle fiche technique pour le Redmi K60 Ultra ?

Le Redmi K60 Ultra est animé par la puce MediaTek Dimensity 9200+ et dispose d’une configuration photo de 50+8+2 mégapixels avec un capteur principal Sony IMX800 largement utilisé et éprouvé. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 120 watts. Il est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il a un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de 144 Hz et une luminosité annoncée à 2600 cd/m². Les caractéristiques techniques de l’appareil sont donc intéressantes. Le Redmi K60 Ultra pourrait être renommé pour des ventes à l’international et il pourrait porter le nom de Xiaomi 13T Pro sur les différents marchés hors de Chine. Une configuration différente des capteurs est toutefois attendue. Une annonce pourrait être faite courant septembre à ce sujet, selon différentes sources.