Samsung Galaxy S21 FE 5G : il est à moins 47 % dans ce pack avec un Galaxy Buds2 Pro et passe sous la barre des 400 €

Le Samsung Galaxy S21 FE est un modèle de smartphone haut gamme de Samsung. Sorti en 2021, cet appareil est la Fan Edition du Samsung Galaxy S21. Lancé à un prix de 759 €, ce smartphone est en ce moment disponible pour 399 € dans un pack sur Boulanger qui comprend également des écouteurs Galaxy Buds2 Pro d'une valeur habituelle de 179 €, idéal pour écouter de la musique sur les smartphone de même marque. Disposant d'un écran AMOLED très grand de 6,4 pouces ; d'une puce Snapdragon 888 haut de gamme, comme toute celle de ce constructeur, et de capteurs photos à la pointe de la technologie, le S21 FE est vraiment polyvalent.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone polyvalent. Il brille aussi bien dans la rapidité de ses calculs que dans l'offre d'un vaste et splendide écran Amoled Full HD+. De plus, il se distingue par sa capacité à capturer des photos exceptionnelles grâce à ses trois capteurs. Tout cela est encore plus remarquable étant donné son prix compétitif. De plus, il est important de souligner sa batterie généreuse de 4500 mAh, offrant une autonomie suffisante pour une journée complète, ce qui en fait un compagnon idéal lors de déplacements en train ou sur la route, surtout lorsque la possibilité de recharger votre téléphone est limitée.

Procurez-vous ce pack avec le Galaxy S21 Fe 5G et des Galaxy Buds2 Pro !

Le Samsung Galaxy S21 FE est à moins de 400 € avec des écouteurs !

Le Galaxy S21 FE 5G est en ce moment sur Rakuten, mais vendu par Boulanger dans un pack avec des Galaxy Buds2 Pro pour une valeur totale de 399 € ! Une promotion de 47 % de réduction, puisque l’ensemble de ces deux produits revient à presque 760 € habituellement.