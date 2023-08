Xiaomi Redmi Note 12 5G : il passe sous la barre des 200 € sur Amazon, mais pour combien de temps !

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un smartphone pas cher sorti par Xiaomi en mars 2023. Il s'agit là de l'un des meilleurs smartphone d'entrée de gamme 5G sur le marché grâce à une gamme complète et polyvalente de fonctionnalités. Grand écran AMOLED 120Hz que l'on trouve aussi sur des modèles bien plus chers, une puce Snapdragon 4 Gen 1 et surtout une batterie de 5000 mAh qui le rend extrêmement autonome. Si vous souhaitez passer à la 5G pour pas cher, tout en ayant un smartphone agréable à utiliser au quotidien, le Redmi Note 12 5G est véritablement un atout ! Sorti à 299 €, et disponible à 269,99 € sur d'autres sites, vous pouvez le trouver à moins de 200 €, 191 € sur Amazon.

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 12 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 4 Gen 1

: SnapDragon 4 Gen 1 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 13 mégapixels

t : Capteur frontal 13 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 33 watts

Le Redmi Note 12 5G de Xiaomi est complet et sera idéal pour les utilisateurs qui n'ont pas une utilisation intensive de leur smartphone, que ce soit pour le jeu ou d'autres activités gourmandes en ressources. Son atout principal réside dans son écran AMOLED , offrant une expérience visuelle exceptionnelle pour les vidéos et photos. Sa batterie est également notable grâce à ses 5000 mAh. Cependant, en ce qui concerne la photographie, si vous recherchez des performances supérieures dans ce domaine, il serait préférable de vous tourner vers les modèles "pro" de ce Xiaomi.

Promo Xiaomi Redmi Note 12 : Amazon casse son prix et le fait passer sous les 200 €

Sorti à 299 €, et toujours disponible à 269,99 € sur beaucoup d'autres sites marchands, vous pouvez le trouver à moins de 200 €, précisément 191 € sur Amazon ! Un prix parfait pour ce téléphone qui vous aidera, vous ou votre enfant, à préparer la rentrée par exemple.