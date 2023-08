Brio Liberté 20 Go de Coriolis Telecom : un forfait mobile sans engagement idéal pour les petits budgets

Dans la catégorie des forfaits mobiles à petits prix, l’offre Brio Liberté 20 Go de Coriolis Telecom a de quoi attirer l’attention. Récemment remodelé par l’opérateur virtuel, ce forfait propose en effet un intéressant rapport qualité/prix pour un max d’économies. Revenons ensemble en détail sur les caractéristiques et avantages de cette offre qui pourrait bien être la formule idéale pour vous.

De la data pour tous vos usages

Le forfait Brio Liberté 20 Go offre 20 Go de data par mois en haut débit (4G+). Cette quantité de data est suffisante pour la plupart des usages, tels que la navigation sur Internet, la consultation des e-mails, les réseaux sociaux ou encore la musique en streaming. Elle est offerte en haut débit (jusqu’à 500 Mb/s) et est utilisable dans toute la France métropolitaine via le réseau de l’opérateur SFR (+ de 99% de la population couverte).

Un point intéressant dans cette offre, c’est que si vous finissez les 20 Go avant la fin du mois, le débit internet est réduit, mais vous conservez un accès internet en débit réduit jusqu’à la prochaine échéance. Ce qui vous permet de rester connecté, pour consulter vos emails et faire des recherches par exemples, sans payer de surcoût.

Les communications en illimité, ça a du bon

Le forfait Brio Liberté 20 Go offre des appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine. Cela signifie que vous pouvez appeler autant que vous voulez vos amis, votre famille, vos collègues de travail, etc., sans avoir à vous soucier de votre consommation. De même, ce forfait inclut les SMS et MMS illimités en France métropolitaine vers et depuis les numéros de tous les réseaux.

Même pendant vos voyages

Cette offre prend également en compte les besoins des utilisateurs qui voyagent occasionnellement dans les autres pays de l’UE et/ou dans les DOM. Si c’est votre cas, sachez qu’avec ce forfait, vous pouvez profiter de divers services lors de ces voyages :

De la data pour vous connecter : jusqu’à 7 Go/mois ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers l’Europe et les DOM, ainsi que vers la France métropolitaine.

Un tarif fixe et sans engagement

Le prix de ce forfait est de 6,99 € par mois, et il est fixe ! Ce prix ne connait donc pas d’évolution, même plusieurs mois après la souscription. Cette offre est, par ailleurs sans engagement. Il est donc possible de changer d'opérateur à tout moment sans avoir à payer de frais de résiliation.

Le forfait Brio Liberté 20 Go de Coriolis Telecom en bref

Voici, en résumé, les avantages de ce forfait :

Cet article est un contenu sponsorisé.