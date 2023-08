iPhone 14 : il est en 4 fois sans frais avec 19 % de remise immédiate sur Amazon !

L'iPhone 14, le fer de lance d'Apple, est en ce moment à un prix très intéressant avec 19 % de réduction chez Amazon ! De quoi profiter d'un excellent smartphone haut de gamme à un prix plus abordable, d'autant plus que vous pouvez le payer en 4 fois sans frais !

L'iPhone 14 baisse fortement en ce moment grâce à l'annonce de son successeur. Une chance, car il reste l'un des smartphone haut de gamme les plus performant du marché, et le plus puissant smartphone Apple. L'iPhone 14 ne laisse rien au hasard avec son appareil photo, sa batterie optimisée, une puce A15 Bionic, un grand écran OLED, etc. Sorti à plus 1000 € il, est à -19 % sur Amazon le faisant passer à 829 €, le pris le plus bas en ce moment.

Fiche technique de l'iPhone 14

Écran : OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px

: OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px Processeur : A15 Bionic

: A15 Bionic Stockage :128 Go

:128 Go Appareil photo principal : 12Mpx ultra grand angle, 12 Mpx

: 12Mpx ultra grand angle, 12 Mpx Appareil photo avant : 12 Mpx

: 12 Mpx Batterie : 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo

: 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo Recharge: sans fil (15W) et prise en charge de la recharge rapide (25W)

L'iPhone 14 séduit par son design ergonomique et sa réactivité. Sa combinaison de puissance et d'esthétique ne laisse personne indifférent. Son écran OLED offre une expérience visuelle à couper le souffle, et sa puce A15 Bionic qui le propulse se positionne parmi les plus performantes du marché. En matière de photographie, il représente une nette évolution par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 13, grâce à des capteurs à ouverture considérablement élargie et à un logiciel de traitement d'image à la pointe de la technologie.

L'iPhone 14 profite de 19 % de remise immédiate sur Amazon !

L'iPhone 14 avec 190 € de moins sur son prix, une aubaine pour tous les fans de la marque à la pomme. En plus, avec Amazon, la livraison est rapide et gratuite, et vous pouvez payer votre achat en 4 fois sans frais ! De quoi rendre bien plus accessible ce smartphone haut de gamme.