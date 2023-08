Plus que quelques heures pour profiter de cet incroyable forfait illimité avec 111 Go sur le réseau Orange !

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter du First de YouPrice, un forfait ajustable proposant entre 111 Go et 130 Go ! Des volumes de données mobiles importants pour les gros consommateurs de data. Nous vous présentons ce forfait pas cher tout de suite.

Le First un forfait ajustable avec option 5G

Le First est un forfait mobile pas cher de l'opérateur MVNO YouPrice. Il s'agit d'une formule ajustable dont le tarif fluctue en fonction du nombre de données mobile que vous utilisez chaque mois. Le First propose entre 111 et 130 Go données avec un système de palier. Entre 0 et 111 Go, où vous ne paierez que 9,99 €. Puis, entre 111 Go et 120 Go, le forfait passe à 16,99 € ; et enfin jusqu'à 130 Go, le seuil maximal que vous pouvez atteindre, votre abonnement vous coûtera de 18,99 €. Au bout de deux mois, le tarif sera de 2 € de plus par tranche sur le réseau SFR, et 3 € par palier sur le réseau Orange.

Quelles sont les fonctionnalités du First ?

L'un des gros avantages de ce forfait sans engagement est que vous pouvez choisir le réseau sur lequel vous souhaitez utiliser votre forfait, que ce soit entre SFR et Orange ! Concernant les options disponibles avec ce forfait, vous aurez la possibilité d'effectuer des appels illimités, ainsi que d'envoyer des SMS et MMS en illimité vers la France, que vous soyez sur place, dans les régions des DOM ou en Union européenne. Dans ces deux destinations, vous disposerez également d'une enveloppe internet de 16 Go, qui sera déduite de votre quota global de données, idéale pour vos vacances. Un autre avantage de ce forfait est la possibilité d'ajouter à tout moment l'option 5G pour seulement 5 € de plus par mois !

Profitez du First pour son dernier jour avec YouPrice !