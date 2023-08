Honor présentera une finition Blue Peacock pour son Honor 90 lors du salon IFA 2023

À l’approche du salon IFA 2023 qui ouvre ses portes à partir du 1er septembre, Honor prépare une révélation spéciale qui marquera l’événement. En effet, la marque proposera une édition limitée du Honor 90. Celui-ci sera disponible en coloris Peacock Blue. Inspirée par les couleurs éblouissantes du paon, cette édition spéciale fusionne l’élégance de la nature avec la puissance de la technologie, créant ainsi un téléphone qui transcende l’ordinaire pour devenir une véritable œuvre d’art.

L’emblématique palette de couleurs du paon, avec ses teintes de bleu profond et de vert éclatant, donne vie à une esthétique visuellement saisissante. Le Honor 90 Blue Peacock incarne bien plus que la technologie. Selon la marque, il symbolise une vision et une spiritualité, des qualités qui ont une signification profonde liée à l’histoire des paons.

Fusion de la beauté avec les fonctionnalités du Honor 90

Le Honor 90 Blue Peacock veut offrir bien plus que des fonctions de téléphone. Il s’agit d’une pièce maîtresse de design qui marie avec brio la beauté et la fonctionnalité. Sous son extérieur éblouissant, le Honor 90 Blue Peacock est équipé de technologies de pointe qui en font bien plus qu’un simple bijou. Avec un processeur Snapdragon 7 Gen 2 et une mémoire vive de 8 Go ou 12 Go avec la possibilité d’en ajouter de manière virtuelle, il offre une performance fluide et réactive, quelles que soient les tâches que vous lui confiez. Il profite d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui a la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés, comme les plus haut de gamme. Il est compatible HDR10+.

Embarquant une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 66 watts, il ne permet malheureusement pas la charge sans fil. Rappelons également la configuration photo qui s’appuie sur un capteur principal de 200 mégapixels avec un capteur de 12 mégapixels pour gérer les prises de vue ultra grand-angle et macro auxquels il faut ajouter un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Enfin, le mobile profite d’un capteur de 50 mégapixels à l’avant capable de faire des photos avec un angle maximum de 100 degrés.

Lors de la présentation du Honor 90 Blue Peacock, la marque annoncera sa date de disponibilité ainsi que son prix.