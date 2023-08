10 Go pour 5 €, c’est possible avec ces trois promos pour la rentrée !

En ce moment, il est possible de trouver des promos à petit prix pour obtenir 10 Go pour 5,99 € ! 10 Go à 5 €, un ratio très intéressant, d’autant plus pour préparer la rentrée de votre ados à petit prix ! Nous vous disons tout sur ces toris offres.

Le Petit, un forfait ajustable et écologique de Prixtel !

Le Petit est un forfait ajustable de l'opérateur MVNO Prixtel. C'est une offre qui vous permet d'utiliser entre 10 à 20 Go sur le réseau de SFR. S'agissant d'un forfait que l'on qualifie d'ajustable, ou flexible, son prix est déterminé à l'aide de paliers que vous atteignez ou non chaque mois. Les tarifs de ce forfait pas cher sont les suivants : de 0 à 10 Go, 5,99 € ; de 10 Go à 15 Go, 7,99 €, et de 15 Go à 20 Go, vous payez 9,99 €. Lorsque vous êtes en Union européenne et dans les départements d'Outre-Mer, vous aurez également 15 Go, mais aussi des appels SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM, mais aussi des appels illimités vers les USA, le Canada, et les fixe de l'Union européenne et des DOM.

Moins de 6 € chez Cdiscount Mobile pour 10 Go partout en UE !

Actuellement chez Cdiscount Mobile, une offre de 10 Go de données est disponible pour une utilisation en France métropolitaine, ainsi que 10 Go également en roaming lorsque vous vous trouvez en Europe. Cette couverture inclut les 27 pays de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. En ce qui concerne vos appels, les SMS et les MMS, ils sont en illimité vers la France, même lorsque vous êtes en déplacement dans l'UE et les DOM. Le tout pour seulement 5,99 €.

Un forfait 10 Go illimité avec Auchan Télécom

Auchan Télécom propose aussi son forfait 10 Go sur le réseau de Bouygues Telecom comme Cdiscont Mobile. Ce forfait propose 10 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine et lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne ou dans les départements d'Outre-Mer, vous bénéficiez également de 10 Go de données en 4G. Vos appels, SMS et MMS sont disponibles en illimité vers la France Et le meilleur dans tout ça ? Cette offre de forfait mobile est disponible à un tarif mensuel de seulement 5,99 € !