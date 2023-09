Dernier jour pour profiter du forfait sans engagement Le One sur le réseau Orange !

En ce moment YouPrice propose un forfait appelé le One qui donne un nombre de gigas ajustable à partir de 44 Go dès 7,99 € par mois, et cela sur les réseaux SFR... ou Orange ! Une super façon de faire le plein d'économies pour la rentrée !

Le One, un forfait ajustable à petit prix !

Le forfait pas cher Le One de YouPrice est une offre idéale pour faire de grosses économies. Actuellement en promotion à 7,99 € par mois pendant 2 mois, ce forfait vous offre un volume de données mobile compris entre 44 et 60 Go en France, ainsi que 10 Go depuis l'UE et les DOM. L'un des très gros avantages de ce forfait est qu'il vous donne le choix entre le réseau Orange numéro 1 en France selon l'Arcep et le réseau SFR. Si vous choisissez le réseau Orange, le prix de cet abonnement passera à 9,99 € après 2 mois, et pour le réseau SFR vous paierez seulement 1 € de plus, soit 8,99 € par mois.

Que propose le One comme fonctionnalités ?

Ce forfait propose des options très intéressantes. Par exemple, en ce qui concerne vos communications, il inclut des appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, l'UE et les DOM. Mais, bien sûr, ce qui fait la particularité de ce forfait, c'est qu'il est ajustable. Jusqu'à 44 Go le tarrif sera donc 7,99 € pendant 2 mois, puis 8,99 € avec le réseau SFR et 9,99 € sur le réseau Orange, puis entre 44 à 50 Go, le tarif est de 13,99 € par mois pendant 2 mois, puis 15,99 € (SFR) ou 16,99 € (Orange), et pour finir, apreès 50Go et jusqu' à 60 Go, le tarif est de 14,99 € par mois pendant 2 mois, puis 16,99 € (SFR) ou 17,99 € (Orange).

Profitez du One de YouPrice pour son dernier jour !