Samsung Galaxy S21 FE 5G : économisez 40 % sur ce haut de gamme de Samsung pour la rentrée !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un modèle haut gamme de Samsung. Il s'agit de la Fan Edition, un modèle spécial du Samsung Galaxy S21 dont l'objectif est de répondre aux attentes des fans de la marque. En 2021, ce téléphone était proposé à 759 €, mais aujourd'hui il est possible de le trouver à 328 € sur Rakuten ! De quoi se procurer une smartphone aux multiples compétences !

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE est équipé d'un vaste écran AMOLED de 6,4 pouces, d'une puce Snapdragon 888 performante et de capteurs photo à la pointe de la technologie.Son trio de capteurs photo est également un point fort à souligner. De plus, sa batterie est puissante avec 4500 mAh et une autonomie complète sur toute une journée ! Cela fait de ce téléphone un appareil qui reste encore aujourd'hui idéal dans de nombreuses situations, et une valeur sûre en termes de puissance et de stabilité.

Le Samsung Galaxy S21 FE : moins de 330 € pour ce superbe haut de gamme Samsung

Le Galaxy S21 FE est proposé dans sa version 5G avec une réduction de 40 %, autant dire que c'est le moment idéal pour vous procurer un tout nouveau téléphone portable premium qui n'a pas perdu de sa superbe depuis sa sortie, et rivalise toujours avec certains haut de gamme sur le marché.