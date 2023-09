iPhone 14 Pro Max : en attendant l'iPhone 15, ce marchand baisse le prix du plus puissant smartphone Apple de presque 40 %

L'iPhone 14 Pro Max est tout simplement le plus puissant smartphone commercialisé par Apple à ce jour. En vente par Apple à 1479 € sur son site en ligne, Rakuten vous le propose avec plus de 350 € de réduction !

L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone Apple premium, c'est-à-dire de luxe, lancé sur le marché par Apple en 2022. C'est actuellement le modèle d'iPhone le plus puissant disponible sur le marché, en attendant la sortie de l'iPhone 15 que nous allons bientôt tester pour vous sur Les Mobiles en avant première ! L'iPhone 14 Pro Max représente l'apogée de l'expertise technologique d'Apple, intégrant les innovations les plus avancées développées par la marque, telles que la puce A16 Bionic et des capteurs photo révolutionnaires. Il possède un impressionnant écran Super Retina de 6,7 pouces, véritable hommage à la réputation d'Apple en matière de savoir faire. Le prix de l'iPhone 14 Pro Max est initialement de 1479 €, mais il bénéficie actuellement d'une réduction exceptionnelle, le faisant chuter à 1124 € chez Rakuten. Cela équivaut à une réduction de 354 € sur le fleuron des iPhones !

Fiche technique du iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

: Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif

48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 43230 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro Max est tout simplement le summum des iPhones, et même l'arrivée de l'iPhone 15 ne devrait pas énormément le dépasser en matière de puissance brute. Doté d'un écran Super Retina OLED d'une précision exceptionnelle, parfait pour les jeux et la diffusion en continu de séries et de vidéos, ainsi que de la puissante puce A16 Bionic et d'un ensemble d'objectifs photo de pointe, il se positionne comme un véritable champion toutes catégories. De plus, son autonomie est la meilleure jamais vue sur un iPhone, ce qui est remarquable compte tenu de sa puissance.

iPhone 14 Pro Max : le meilleur iPhone au meilleur prix !

Le lancement de l'iPhone 15 est imminent, et c’est pour cela qu'il est possible de trouver en ce moment de grosses réductions sur les smartphones les plus récents de la marque; et notamment cet iPhone 14 pro Max sur Rakuten ! Celui-ci est proposé à 1124 € avec une garantie de 2 ans et la livraison gratuite.