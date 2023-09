Ne passez pas à côté des super promos du moment signées Réglo Mobile, la marque téléphonie du groupe E.Leclerc avec ses offres à prix cassé !

Si Réglo Mobile est encore assez méconnu du grand public, ce MVNO français n'en est pas moins un opérateur sérieux et solide, puisqu'il s'agit en réalité de la marque de téléphonie fondée par le groupe E.Leclerc. Son ambition : proposer une gamme de forfaits mobiles complète et adaptée à tous les budgets, toujours à des prix ultra-compétitifs, en s'appuyant sur le réseau SFR. Réglo Mobile, ce sont donc des forfaits à bas prix toute l'année... Mais pour la rentrée, les promos sont encore plus folles ! Zoom sur 3 d'entre elles, de super bons plans à ne rater sous aucun prétexte !

Pour les petits budgets : le forfait Réglo Mobile 10 Go est à moins de 5 € par mois !

Si vous êtes un consommateur modéré de data, ce forfait 4G+ est fait pour vous : avec son enveloppe de 10 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (et 5 Go depuis l'Europe et les DOM, décomptés de l'enveloppe globale), il répondra à tous vos besoins.

Côté téléphonie, c'est simple : les appels, SMS et MMS sont illimités dans l'Hexagone ainsi que depuis l'Europe et l'Outre-mer. Ainsi, gardez le contact avec vos proches en toute sérénité et sans vous ruiner, puisque ce forfait mobile sans engagement (comme tous les forfaits Réglo Mobile) est affiché à 4,95 €/mois seulement, sans condition de durée !

Nouveau : découvrez vite ce forfait 70 Go à prix fou !

Voici une nouvelle offre mobile qui ne fait de compromis ni sur la data, ni sur le prix. Incluant une belle enveloppe de 70 Go utilisable sur le réseau 4G+ de SFR en France (8 Go en Europe et dans les DOM), ce forfait n'est pourtant affiché qu'à 7,95 €/mois, un prix fixe même au-delà de la première année d'abonnement. Difficile de trouver moins cher !

Bien évidemment, vous profiterez de la téléphonie illimitée aussi bien en France métropolitaine qu'en Europe et en Outre-mer.

Pour les plus datavores, ce forfait 5G 210 Go signé Réglo Mobile est assurément l'un des plus compétitifs du marché !

Vous désirez surfer et streamer sans compter et à toute vitesse ? Optez pour le forfait 5G de Réglo Mobile offrant pas moins de 210 Go de data.

Cette offre en exclu web inclut également :

une enveloppe de 18 Go depuis l'Europe et l'Outre-mer

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers 62 destinations ainsi que depuis les pays européens et les DOM.

Son prix est tout simplement exceptionnel : 18,95 €/mois seulement. Ce forfait pas cher est sans engagement... mais à ce tarif, on doute que vous ayez envie d'en changer !

Je découvre les forfaits à prix cassé signés Réglo Mobile