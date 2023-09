Un forfait mobile 120 Go gratuit pendant 4 mois : quel opérateur propose cette offre inédite ?

Un forfait 120 Go avec les quatre premiers mois à 0€/mois, ça vous tente ? C’est l’offre folle proposée en ce moment et jusqu’au 24 septembre 2023 par La Poste Mobile sur ses forfaits sans engagements. On vous dit tout dans cet article !

La Poste Mobile craque et offre 4 mois gratuits sur ses forfaits sans engagement

Afin de bien commencer la nouvelle année scolaire, La Poste Mobile propose une offre qui sort de l’ordinaire : trois forfaits mobiles sans engagement sont disponibles, et ils incluent tous 4 mois gratuits. Il s’agit des forfaits 100 Mo, 60 et 120 Go.

Concrètement, cela signifie que si vous souscrivez à une offre sans engagement, vous bénéficiez de quatre mois entièrement gratuits, puis le tarif revient à la normale (14,99€ par mois pour le forfait 120 Go). En d'autres termes, vous n'aurez pas à payer votre forfait mobile jusqu'à la fin de l'année 2023, ce qui représente une excellente occasion de changer d'abonnement sans frais jusqu'à la fin de l'année.

Zoom sur le forfait 120 Go qui nous intéresse ici.

Forfait Sim 120 Go : une offre maxi data qui va vous faire craquer

Si vous êtes un fan de films et de séries ou adepte de l'écoute de podcasts, le forfait 120 Go de La Poste Mobile est fait pour vous. Grâce à ce forfait mobile sans engagement, vous pourrez naviguer sur le web à volonté, jouer en ligne, profiter de vidéos en streaming en haute qualité, télécharger des fichiers volumineux et partager du contenu sur les réseaux sociaux, même lorsque vous êtes à l'étranger.

Côté communications, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et des appels, SMS et MMS en illimités vers la France, l'Europe et les DOM/COM lorsque vous êtes à l’étranger (en Europe et dans les DOM/COM). De plus, vous bénéficiez de 20 Go d'accès Internet en Europe et dans les DOM et COM.

Cerise sur le gâteau, ce forfait est compatible avec la technologie 5G pour 5€ de plus par mois. Vous n'avez rien à débourser pendant les 4 premiers mois, puis vous ne paierez que 14,99 € par mois. Et si vous êtes déjà client de la box SFR, ce tarif sera encore plus avantageux, avec un coût mensuel de seulement 12,99€ après la période de 4 mois offerts.

Je profite de l'offre à 0€/mois pendant 4 mois sur le forfait 120 Go