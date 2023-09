Le Samsung Galaxy S23 FE 5G se prépare à un lancement imminent

Après des mois d’attente et de spéculations, il semble que le Samsung Galaxy S23 FE 5G soit enfin prêt à faire son entrée sur le marché des smartphones. L’attente a été longue, mais il semble que l’annonce ne devrait plus tarder. En effet, deux sources distinctes, dont une page de support officielle de Samsung au Kazakhstan et l’autorité de régulation chinoise TENAA, ont révélé des informations cruciales concernant ce smartphone très attendu.

Quelles caractéristiques pour le Samsung Galaxy S23 FE 5G ?

Selon les informations provenant de ces sources, le Galaxy S23 FE présenterait un écran de 6,3 pouces avec une résolution FHD+ de 1080 x 2340 pixels. Il s'agit d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, ce qui promet une expérience visuelle fluide et immersive. L’un des points forts de ce smartphone est le choix du chipset qui l’alimentera. Selon TENAA, le modèle testé était équipé du puissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Cependant, il est possible que dans certaines régions, Samsung opte pour son propre SoC Exynos 2200. Cette diversité de processeurs offre aux utilisateurs une variété d’options de performances en fonction de leur emplacement géographique.

En ce qui concerne la photographie, le Galaxy S23 FE monte en gamme par rapport au précédent Galaxy S21 FE 5G. Il disposerait d’un système de caméra arrière composé d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un appareil photo téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Pour les selfies et les appels vidéo, un appareil photo frontal de 10 mégapixels est présent dans un trou percé en haut de l’écran.

En termes de mémoire et de stockage, le Galaxy S23 FE serait livré avec 8 Go de mémoire vive, avec le choix entre des options de stockage en mémoire interne de 128 Go ou 256 Go. La sécurité sera assurée par un scanner d’empreintes digitales intégré sous l’écran. Le smartphone serait alimenté par une batterie de 4370 mAh. En outre, la certification TENAA indique qu’une charge rapide de 25 watts sera prise en charge, ce qui permettra aux utilisateurs de recharger rapidement leur appareil lorsque cela sera nécessaire. Le mobile aurait des dimensions de 76,5 x 158 mm pour un profil de 8,2 mm pour un poids de 210 grammes.

Galaxy S23 FE 5G, bientôt annoncé ?

Rappelons que le modèle Fan Edition de Samsung est conçu afin de répondre aux besoins des consommateurs. Après le problème notoire de la série Galaxy Note 7, la série Fan Edition est née, proposant des améliorations et des modifications pour satisfaire les utilisateurs. Après beaucoup de doute sur sa sortie, cette tradition semble bien se poursuivre avec le Galaxy S23 FE, qui promet d’être une option intéressante pour les amateurs de smartphones Samsung à un tarif qui se veut abordable, mais dont nous n’avons pas encore de détail précis. Toutefois, il se dit que la version 128 Go serait commercialisée à un tarif d’un peu moins de 620 €, en Inde alors que le mobile disposant de 256 Go serait annoncé à un peu moins de 675 €.

Alors que le lancement officiel n’a pas encore été confirmé, les rumeurs suggèrent que le Galaxy S23 FE 5G pourrait être dévoilé ce trimestre, aux côtés de la Galaxy Tab S9 FE et d’autres produits.