Toujours à moins de 10 euros pour 100 Go, ce forfait mobile est parfait pour la rentrée

C'est la rentrée et avec elle reviennent les bonnes affaires ! Après de très intéressantes promotions tout l'été, les opérateurs sont de retour avec une pléthore de bons plans pour la nouvelle saison. Chez Syma Mobile, l'une de ces bonnes affaires concerne le forfait Le Neuf, qui conserve sa grosse enveloppe de 100 Go pour moins de 10 euros. De quoi reprendre du bon pied !

Moins de 10 € à prix fixe et sans engagement

Le Neuf de Syma Mobile combine plusieurs avantages pour les utilisateurs, à commencer par son tarif très accessible. En effet, pour moins de 10 € mois, il donne accès à plusieurs services pour répondre à tous les besoins en matière de téléphonie. Et chose particulièrement intéressante : il s’agit d’un tarif fixe. Vous pouvez ainsi faire des économies pendant longtemps et planifier votre budget de téléphonie à votre guise.

Une grosse enveloppe de data en haut débit

A travers ce forfait mobile, Syma offre 100 Go de data en haut débit par mois. Pour les utilisateurs très connectés, c’est un volume idéal pour répondre à l’essentiel des besoins : streaming de films et de séries, navigation web, jeu en réseau, etc.

Pour ce qui est de la couverture et de la qualité du réseau, vous n’avez aucun souci à vous faire. C’est en effet sur le réseau 4G/4G+ de SFR que sont offerts ces données mobiles, la 5G vient en option à 3 euros par mois. Vous avez donc l’assurance de profiter d’une très bonne connexion partout en France.

Côté débit, vous pouvez aller jusqu'à 150 Mb/s en 4G. Dans les zones couvertes par la 4G+, le plafond peut atteindre les 593 Mb/s en 4G+. Une vitesse largement suffisante pour télécharger vos films, séries et autres contenus en un clin d'œil.

Communiquez avec vos proches en illimité

Ce forfait pas cher de Syma Mobile, ce n’est pas que de la data ! L’offre inclut aussi l’illimité pour vos appels et SMS. Quand vous êtes en France, vous avez la possibilité d’appeler et envoyer des SMS/MMS aux numéros de tous les réseaux sans surcoût. Mieux, l’opérateur vous offre également la possibilité d’appeler en illimité les pays de l'Union Européenne et les fixes de 100 destinations à l’étranger.

Pas besoin de vous ruiner pour garder le contact avec vos proches !

En France, mais aussi pour vos séjours à l’étranger

Un voyage d’affaires ou des vacances prévues pour bientôt ? Pas de souci, le forfait Le Neuf de Syma Mobile est votre meilleur allié. Il inclut en effet une enveloppe web mensuelle de 10 Go par mois réservée pour vos usages dans les DOM et dans les pays de l’UE.

De plus, pendant votre séjour, vous pouvez appeler et envoyer des messages (SMS/MMS) vers les numéros de ces zones, ainsi que vers ceux de France métropolitaine ; le tout sans surcoût.

Restez ainsi connecté et communiquez sans vous ruiner pendant vos vacances, sans avoir à souscrire un autre forfait !

Récap du forfait sans engagement le Neuf de Syma Mobile

En résumé le forfait Le Neuf de Syma Mobile comprend :

100 Go/mois de haut débit en France métropolitaine ;

10 Go/mois disponibles dans l'UE et les DOM ;

L’illimité pour vos appels, SMS/MMS en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM ;

Appels illimités vers les mobiles de l'UE et vers les fixes de 100 destinations, depuis la France métropolitaine

Tarif fixe de 9,99 €/mois

Option 5G à 3€

Réseau 4G/5G SFR

Offre sans engagement

Ne ratez donc pas cette occasion de bénéficier d'un forfait mobile complet et économique pur cette rentrée. Avec ce forfait mobile pas cher de Syma Mobile, faites le plein de services sans vider votre portefeuille !

