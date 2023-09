Samsung Galaxy A14 5G : presque 30 % de réduction sur cet excellent smartphone Samsung à moins de 175 €

Le Galaxy A14 5G est un smartphone d'entrée de gamme de Samsung pensé pour le grand public. Il est possible de trouver ce très bon téléphone en ce moment à tout petit prix sur Cdiscount pour seulement 174,66 € contre les 249 € proposés avec son prix constructeur.

Le Samsung Galaxy A14 5G est un téléphone accessible de Samsung. Il a commencé à être commercialisé courant 2023 pour permettre à tous d'accéder aux technologies de Samsung. Son prix relativement bas est allié à une technologie polyvalente dotée d'un grand écran de 6,6 pouces, d'une puce 5G plutôt puissante et une très grande batterie 5 000 mAh. Le Galaxy A14 5G est disponible auprès de Samsung à 249 €, mais en ce moment Cdiscount le propose au prix très intéressant de 174,66 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 ou 6 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 ou 128 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

ou (extensible jusqu'à avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 5G présente une configuration technique polyvalente et complète, conçue pour satisfaire un large public qui n'a pas de besoins précis. Il est équipé d'un processeur Dimensity 700 de MediaTek, doté de 8 cœurs, ainsi que d'une carte graphique Mali G57, le tout associé à une mémoire RAM de 4 Go. En ce qui concerne la photographie, son système à triple capteur arrière offre des résultats impressionnants grâce à un objectif principal de 50 Mpixels. Cependant, sa caractéristique la plus remarquable est sa batterie de 5000 mAh, qui lui permet de fonctionner sans problème pendant deux jours en utilisation normale.

Samsung Galaxy A14 5G : Cdiscount le propose à moins de 175 € !

Cdiscount propose le Galaxy A14 5G en ce moment au prix très intéressant de 174,66 €, c'est-à-dire avec un peu plus de 29 % de réduction sur son prix initial qui est de 249 €. En plus, l’appareil est vendu avec une garantie de 2 ans et la livraison est gratuite.