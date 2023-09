Louez votre smartphone dernier cri chez Next Mobiles et profitez de services exclusifs

La start-up française Next Mobiles propose depuis plusieurs mois maintenant la location de smartphones permettant ainsi d’accéder aux dernières technologies à un coût maitrisé notamment pour les derniers iPhone. Le tarif comprend l’appareil, mais également une assurance contre la casse ou le vol, des protections illimitées et la possibilité de passer au modèle supérieur sans frais supplémentaire.

Vous aimez les nouvelles technologies et notamment les smartphones dernier cri, mais votre budget est limité ? Les téléphones mobiles sont de plus en plus chers et la solution location représente une alternative intéressante pour accéder aux appareils les plus perfectionnés. C’est justement ce que propose la start-up française Next Mobiles. En effet, face à la hausse des prix, les Français se voient contraints de changer leurs habitudes de consommation. Un phénomène émerge donc : la location de smartphones, de plus en plus de Français, préfèrent louer leur smartphone plutôt que de l’acheter.

Le site Next Mobiles propose des smartphones des marques Apple et Samsung. Elle permet également de louer des ordinateurs Apple MacBook. Par exemple, le dernier iPhone 15 d’Apple est disponible à partir de 44,99 € par mois. Comptez 64,99 € par mois pour le modèle le plus perfectionné, l’iPhone 15 Pro Max. Les appareils sont neufs ou reconditionnés. Dans ce dernier cas, l’entreprise réalise plus de 98 points de contrôle avant une remise sur le marché afin de garantir un parfait fonctionnement. La société propose un service après-vente localisé en France et privilégie les circuits courts.

La formule proposée par Next Mobiles est sans engagement. Comptez sur un premier versement dont le montant dépend du modèle choisi et une mensualisation pour la location. Celle-ci comprend une assurance contre la casse ou le vol. L’appareil est remplacé en 24 heures. Cela comprend également la fourniture d’une coque et d’une protection d’écran en verre trempé. Ceux-ci sont remplacés gratuitement et de manière illimitée en cas d’usure ou de casse de la protection, par exemple.

Enfin, notez qu’au bout d’un an, vous pouvez être « upgradé ». Cela signifie que si vous louez un iPhone 15, vous pouvez demander à passer à l’iPhone 16 lorsqu’il sera disponible, sans augmentation des mensualités.