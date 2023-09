L'iPhone 15 Pro Max vs le Samsung Galaxy S23 ultra : lequel acheter ?

Vous avez besoin ou envie d'un nouveau smartphone qui soit aussi performant et innovant que design pour la rentrée ? Ça tombe bien, nous vous proposons dans cet article un duel de smartphones : l'iPhone 15 Pro Max vs le Galaxy S23 Ultra. Découvrez celui pour lequel vous allez craquer !

L'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra : tarifs et avantages

Dans cet article, nous mettons en compétition deux smartphones : l'iPhone 15 Pro Max vs le Galaxy S23 Ultra. La question que vous pouvez vous poser en premier lieu est la suivante : vers quel smartphone vais-je m'orienter : un iPhone ou un Android ? Viennent ensuite d'autres critères à aviser selon votre budget, vos affinités et vos besoins.

L'iPhone 15 Pro Max est le dernier bijou de la marque Apple et affiche un prix à partir de 1 479€ pour un espace de stockage de 256Go. Pour vous aider à financer votre nouvel iPhone 15 Pro Max, vous pouvez obtenir un crédit allant de 30€ à 800 grâce à la reprise de votre ancien appareil et selon des critères spécifiques propres à Apple. Il est possible de profiter d'une réduction sur ce nouveau modèle d'Apple en l'associant à un forfait RED.

Le Galaxy S23 Ultra est quant à lui un peu moins cher : à partir de 1 259€ pour un espace de stockage de 256Go / 8Go. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois avec ce smartphone sans frais. Samsung vous donne également l'opportunité d'économiser jusqu'à 260€ grâce à la reprise d'anciens appareils tels qu'un smartphone, une tablette ou encore des écouteurs sans fils. De plus, la paire d'écouteurs Galaxy Buds2 d'une valeur de 149€ vous est offerte pour tout achat, et ce, jusqu'au 25 septembre inclus. Enfin, 200€ peuvent vous être redistribués sous certaines conditions et sur dossier, seulement si vous vous décidez avant le 24 septembre prochain inclus.

L'achat de l'un comme de l'autre de ces smartphones s'accompagne d'options payantes afin d'assurer votre téléphone en cas d'incidents divers et variés.

En termes de design et de finition, l'iPhone 15 Pro Max (6,7") est à la fois robuste et élégant avec des matériaux recyclés et de qualité supérieure : taillé dans le titane, sa face est en Ceramic Shield, son dos est en verre mat texturé. Le Galaxy S23 Ultra (6,8") se veut également respectueux de l'environnement (matériaux recyclés). Son cadre se compose notamment d'aluminium.

Chacun de ces smartphones présente des coloris variés pour. Le Galaxy S23 Ultra propose néanmoins une palette de couleurs plus riche, dont certaines sont exclusives sur le site officiel.

Performance : la puce, la batterie et le stockage

L'iPhone 15 Pro Max est doté de la puce A17 Pro avec de nombreuses nouveautés tandis que le Galaxy S23 Ultra intègre la puce Snapdragon® 8 Gen 2, la plus rapide qu'un smartphone Samsung Galaxy ait pu connaître. L'une et l'autre assure fluidité, qualité et performance dans l'expérience de navigation.

En termes de batterie, le nouvel iPhone 15 Pro Max affiche jusqu'à 29 heures d'autonomie en lecture vidéo. Le Galaxy S23 Ultra propose une capacité de 5 000 mAh. Enfin, trois capacités de stockage sont disponibles et communes aux deux smartphones : 256Go, 512Go et 1To.

Un mot sur les appareils photo est nécessaire. Les amateurs de clichés et de vidéos seront séduits par la qualité professionnelle du système de photo de l'iPhone 15 Pro Max avec ses nombreuses possibilités (objectif principal 48 Mpx de 24 mm, ultra grand-angle 12 Mpx de 13 mm, téléobjectif 2x 12 Mpx de 48 mm, téléobjectif 5x 12 Mpx de 120 mm, zoom optique et zoom numérique (jusqu'à 25x)). Samsung, de son côté, annonce un système photo ultra polyvalent du Galaxy S23 Ultra avec notamment une résolution augmentée par deux de l'appareil photo principal afin de garantir un niveau de détails supérieur (capteur de 200 Mpx).