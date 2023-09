Les bons plans Free Mobile de la rentrée : trois forfaits illimités dès 4.99€ par mois sans engagement de durée

Découvrez dans cet article les trois forfaits illimités et sans engagement proposés en ce moment par l'opérateur Free Mobile ! Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets : de 50Mo à 250Go, l'illimité, des tarifs préférentiels et plein d'avantages... On vous les présente en détail, c'est par ici !

Le forfait 2€ avec l'option Booster

Le forfait idéal pour les petits budgets et les besoins en data limités n'est autre que le célèbre forfait 2€ de Free Mobile. Celui-ci coûte la somme mensuelle de 2€ et vous offre 2 heures d'appels chaque mois ainsi que les SMS et MMS illimités partout en Europe - DOM/Métropole inclus. Vous bénéficiez également d'une petite enveloppe data de 50Mo depuis ces destinations.

Pour parfaire votre abonnement mobile, vous avez la possibilité de souscrire à l'option Booster. Ainsi, pour 2,99€ par mois, vous bénéficierez des appels illimités ainsi que d'une enveloppe de 5Go d'internet pour vous connecter en France métropolitaine. De plus, cette option vous ouvre l'opportunité d'appeler à votre guise et de profiter de 6Go lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, le forfait de base (2€) est gratuit !

La série Free 120Go à 12,99€

En ce moment, la série Free vous fait profiter de 120Go d'internet en France métropolitaine au prix de 12,99€ par mois ! Cette série est valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois que nous vous présentons en troisième partie d'article.

Ce forfait pas cher vous fournit jusqu'à 18Go afin que vous puissiez surfer sur le net même lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Outre le maximum de data, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter partout en Europe.

Sachez qu'avec les forfaits Free, depuis la Métropole, vous pouvez appeler et envoyer vos messages (SMS) de façon illimitée également vers les numéros des DOM (hors Mayotte pour les appels), sans frais supplémentaires !

Le forfait Free 5G : 250Go à partir de 9,99€

Si vous avez envie ou besoin de faire le plein de data, c'est le forfait qu'il vous faut ! Ce forfait Free 5G vous permet de disposer de 250Go en 5G - voire de l'internet illimité - pour naviguer sur la toile en France métropolitaine et vous offre jusqu'à 35Go de data en 4G pour vous connecter à l'International !

En termes de tarifs, les abonnés Freebox Pop devront verser la somme de 9,99€ par mois pour profiter de cette offre Free 5G, les abonnés Freebox devront payer quant à eux 15,99€ par mois. Les abonnés pourront apprécier un sérieux avantage : l'internet illimité en 5G !

Pour les nouveaux clients, le tarif de cette offre s'élève à 19,99€ par mois.

Voici plus précisément les garanties concernant les communications :