Samsung Galaxy S21 FE 5G : le haut de gamme au prix d'un milieu grâce à 204 € de réduction !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un téléphone 5G qui a été conçu par le constructeur coréen Samsung. Il s'agit de la Fan Edition du Galaxy S21 sortie en 2021. Proposé initialement à 759 €, Samsung le propose en ce moment à 529 €. Il a donc déjà bien baissé en deux ans, mais ce n'est rien à côté du prix proposé par Rakuten et ses 325,55 € !

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone haut de gamme. Il est donc équipé de composants premium, c'est-à-dire luxueux mais abordable, tel qu'un vaste écran AMOLED de 6,4 pouces, d'une puce Snapdragon 888 performante et de capteurs photo à la pointe de la technologie. Il a une très bonne RAM, et sa batterie est également puissante. On peut dire qu'il est très polyvalent et convient à une utilisation quotidienne, que ce soit pour prendre des phots de très bonnes qualités en vacances ou pour regarder des vidéos en streaming. L'écosystème de Samsung est en plus l'un des plus performants puisque de nombreux produits, écouteurs, montre connectés, et cetera, peuvent naviguer de conserve avec le S21 FE.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est à 325 €

Le Galaxy S21 FE 5G est proposé en ce moment sur Rakuten pour 325 €. Un prix impressionnant quand on sait que le tarif proposé directement par Samsung est de 529 €, soit 204 € de plus. Il s'agit de la version américaine, mais celui-ci est compatible avec les réseaux français.