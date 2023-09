L’intégralité des caractéristiques des capteurs photo des Pixel 8 et Pixel 8 Pro dévoilée

La tendance des fuites concernant les téléphones Pixel, qu'elles soient officielles ou non, continue de plus belle. Il y a quelques jours, Google a diffusé une vidéo promotionnelle présentant les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sous tous les angles, tout en révélant la date de lancement, fixée au 4 octobre (vidéo ci-dessous). La société a également annoncé que les précommandes des téléphones débuteraient quelques jours plus tard, la date précise dépend des différents marchés. Maintenant, une nouvelle vidéo promotionnelle qui a fuité dévoile les fonctionnalités de la caméra des prochains téléphones Pixel.

Caractéristiques des caméras des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

La nouvelle vidéo promotionnelle, que Google prévoit probablement de diffuser prochainement, nous donne un aperçu des fonctionnalités de la caméra à venir avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Parmi les fonctionnalités de la caméra mises en avant dans la vidéo, on trouve des commandes Pro (exclusives au Pixel 8 Pro), Real Tone, Night Sight, Astrophotographie, Super Res Zoom, et la possibilité de changer les visages sur une image, probablement grâce à Magic Editor.

Pour les vidéos, Google a ajouté des fonctionnalités telles que Video Boost, Night Sight pour les vidéos en faible luminosité, Audio Eraser pour réduire les bruits de fond ambiants, et l'amélioration des tons de peau.

Concernant les caractéristiques techniques des capteurs photo, le Pixel 8 aurait un capteur de 50 mégapixels avec détection de phase et une ouverture f/1.8. Il serait associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels sur 125,8 degrés avec une ouverture f/2.2. Le capteur à selfie serait un module de 10,5 mégapixels.

De son côté, le Pixel 8 Pro embarque le même capteur principal et le même capteur à selfie. Toutefois, à l’arrière, il y aurait un capteur de 48 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un téléobjectif de 48 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 5x et un zoom numérique 30x.

Google mise beaucoup sur les caméras avec la série Pixel 8, comme en témoigne la vidéo promotionnelle dédiée mettant en avant de nombreuses nouvelles fonctionnalités de la caméra. Google a déjà dévoilé le design des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Sans surprise, ils ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, avec le module caméra arrière conservé et un écran perforé à l'avant.