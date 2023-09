Les bons plans spécial French Days chez les opérateurs de réseau mobile : des forfaits illimités et pas chers !

Les French Days sont lancés depuis ce matin et les promotions commencent à pleuvoir ! Les opérateurs de réseau mobile ne sont pas en reste. RED by SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile et SOSH tirent leur épingle du jeu avec des forfaits pas chers et sans engagement : 40Go ou 120Go, option 5G, tarifs préférentiels, roaming,... Découvrez dans cet article ces offres promotionnelles pour profiter pleinement de cet évènement !

RED by SFR : une offre à moins de 10€

L'opérateur RED by SFR met en avant une offre promotionnelle à prix cadeau avec son forfait RED 40Go à 9,99€ par mois. Ce forfait illimité vous propose 40Go en France métropolitaine et 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Vous pouvez également opter pour la 5G grâce à l'option facturée à seulement 3€ par mois ! Du côté des communications, vous bénéficiez de l'illimité en France métropolitaine comme en Europe (UE/DOM).

Pour les voyageurs outre-Atlantique, RED by SFR vous permet de souscrire à une option exceptionnelle à 5€ par mois. Elle vous offre la possibilité de vous connecter à hauteur de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go que vous pourrez utiliser en Suisse, à Andorre, aux États-Unis et au Canada.

Bouygues Telecom : une série spéciale avec la carte SIM à 1€

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter d'une série spéciale B&You avec 40Go de data en France métropolitaine. Celle-ci vous coûtera la somme de 9,99€ par mois et vous permettra d'apprécier les 16Go fournis pour votre navigation web depuis l'Europe et les DOM. Vous pouvez par ailleurs appeler et envoyer vos SMS/MMS comme bon vous semble depuis l'ensemble des zones précitées.

Quelques avantages viennent parfaire ce forfait mobile pas cher. Vous pouvez profiter de la vitesse 5G avec l'option 5G à seulement 3€ par mois. Enfin, la carte SIM ne vous coûtera pas 10€, mais 1€ !

Free Mobile : un maximum de data à seulement 12,99€

Free Mobile vous permet de faire le plein de data pour 12,99€ par mois avec la série Free 120Go. Celle-ci est valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G.

Cette série Free vous permet de surfer sur le net à hauteur de 120Go en France métropolitaine et de profiter de 18Go lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM). Bien entendu, vous pourrez communiquer à votre guise quelle que soit votre destination en Europe grâce à l'illimité. En plus, avec ce forfait pas cher, vous pourrez bénéficier de l'accès premium à l'appli Free Ligue 1 pour ne rien rater de la Ligue 1 Uber Eats. Profitez-en, c'est gratuit !

SOSH : une nouvelle offre à 11,99€

La nouvelle offre mobile de SOSH n'est autre que le forfait 40Go. Celui-ci vous fournit 40Go pour naviguer sur le web en France métropolitaine, mais aussi 15Go pour que vous puissiez rester connecté même lorsque vous voyagez en Europe et dans les départements d'outre-mer. Ce forfait sans engagement vous permet également d'appeler et d'envoyer vos messages (SMS/MMS) sans vous limiter aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations.

Intéressé par cette nouvelle offre ? Elle vous coûtera la somme de 11,99€ par mois !