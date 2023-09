Samsung Galaxy A53 5G : ce milieu de gamme passe sous la barre des 280 € pour les French Days !

Le Samsung Galaxy A53 est un smartphone lancé sur le marché par Samsung en 2022. Il offre un rapport qualité-prix exceptionnel et est largement considéré comme l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme de l'année 2022, les chiffres sont d'ailleurs parlant puisqu'il figure parmi les meilleures ventes. Avec lui, vous bénéficierez de technologiques avancées et de composants de haute qualité, surtout pour un milieu de gamme. En effet, ce smartphone est doté d'un grand écran de qualité Amoled, d'une puce 5G performante, d'une batterie longue durée, d'une caméra principale avec 64 mégapixels, ainsi que d'un processeur suffisamment puissant pour accomplir toutes les tâches quotidiennes. . C'est pourquoi, avoir la possibilité de l'acquérir à seulement 275 € sur Rakuten pour les French Days, le Black Friday à la Française, est une offre à ne pas rater, d'autant plus que vous pouvez lui ajouter le code « LES10150 » pour 10 € de plus !

Les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A53 5G

Écran : Écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec résolution Full HD+, 120Hz

Écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec résolution Full HD+, 120Hz Processeur : Processeur Exynos 1280 puissant

Processeur Exynos 1280 puissant Mémoire : 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD

6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD Appareil photo : Système de caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP, capteur ultra grand-angle de 12 MP, capteur macro 5MP et capteur de profondeur de 5 MP. Caméra frontale de 32 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP, capteur ultra grand-angle de 12 MP, capteur macro 5MP et capteur de profondeur de 5 MP. Caméra frontale de 32 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A53 5G sont très intéressantes pour un smartphone de milieu de gamme. L'un des atouts du Samsung Galaxy A53 5G est son écran Super AMOLED de 6,5 pouces. Côté SoC, son processeur est un Exynos 1280 très efficace. Le système de caméra arrière quadruple du Samsung Galaxy A53 est également impressionnant, comprenant un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 Mp, un capteur macro de 5 Mp, et un capteur de profondeur de 5 Mp. Cette configuration polyvalente permet de capturer une large gamme de photos, depuis des paysages grand-angle jusqu'aux détails rapprochés grâce au capteur macro. Enfin, avec une batterie de 5000 mAh et la prise en charge de la charge rapide 25W, le Samsung Galaxy A53 garantit une autonomie suffisante pour une utilisation tout au long de la journée.

Samsung Galaxy A53 5G : il est à moins de 280 € sur Rakuten !

Le Samsung Galaxy A53 5G est actuellement disponible sur Rakuten pour les French Days à moins de 280 €, précisément 275 € avec en plus un code promo « LES10150 » qui lui permet de baisser de 10 € en plus. Une très bonne affaire !