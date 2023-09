100 Go à moins de 10 euros : ce forfait mobile est l’un des plus avantageux du marché

Si vous faites partie de la catégorie des utilisateurs de mobiles qui ont besoin d’être connecté presque tout le temps, un forfait avec au moins 100 Go de data est nécessaire pour tenir le mois en toute sérénité. « Mais ça coûte cher, non ? » Pas forcément ! Syma Mobile vous propose actuellement une formule à moins de 10 € avec le volume de data qu’il vous faut, mais aussi de nombreux services supplémentaires de téléphonie mobile.

De la data en haut débit pour tous vos besoins

Que ce soit pour le travail, pour streamer du contenu, pour télécharger des vidéos ou encore pour jouer en ligne, une enveloppe web de 100 Go peut répondre à l’essentiel de vos besoins en connexion pendant un mois.

Avec le forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile, ces 100 Go vous sont offerts sur le réseau 4G/4G+ de l’opérateur SFR. Vous pouvez donc en profiter dans toute la France métropolitaine avec un débit moyen pouvant atteindre 150 Mb/s en 4G et 593 Mb/s dans les zones couvertes par la 4G+ de l’opérateur. Avec un tel débit, vous pouvez vraiment profiter de votre connexion internet. Et si, en plus, vous résidez dans une zone couverte par la 5G de SFR, vous pouvez décupler votre vitesse de connexion pour un petit supplément de 3€ mois.

L’illimité en France mais aussi depuis et vers l’étranger

Comme tout forfait mobile qui se respecte, Le Neuf de Syma Mobile inclut, en plus de sa grosse enveloppe de data web, plusieurs services grâce auxquels vous pouvez communiquer avec vos proches sans compter.

L’offre vous donne notamment droit aux appels, SMS et MMS en illimité vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine (fixes comme mobiles). Mais ce n’est pas tout ! Syma Mobile fait partie des rares opérateurs à vous offrir également, avec un forfait à ce prix, les appels illimités vers les numéros mobiles de toute l’Europe, ainsi que vers les numéros fixes de 100 destinations étrangères incluant tous les pays de l’UE.

Autre bonne nouvelle, pour les voyageurs cette fois-ci. Le Neuf de Syma Mobile comprend également, une dotation mensuelle de 10 Go (inclus dans les 100 Go) que vous pouvez utiliser librement lors de vos voyages dans les pays de l’UE et dans les DOM. Depuis ces destinations, vous pouvez par ailleurs appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter vers les numéros locaux et vers la France métropolitaine.

Un petit prix, sans engagement et qui ne change pas !

Avec tous ces services, on pourrait s’attendre à une facture quelque peu salée pour ce forfait. Mais ce n’est pas le cas, bien au contraire. Le forfait mobile Le Neuf est en effet proposé actuellement à seulement 9,99 €/mois ! Et ce prix est sans condition de durée. Ce qui veut dire que même après 6 mois ou 1 an, vous ne payerez pas un centime de plus pour cette offre. Enfin, il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous êtes donc libre d’y mettre fin quand vous le voulez, et sans aucune pénalité !

Ne ratez donc pas cette opportunité ! Souscrivez dès maintenant au forfait Le Neuf de yma Mobile pour profiter d’un max de data et de services à petit prix !

