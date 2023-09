PROMOS : voici quatre forfaits pas chers sur le réseau Orange à découvrir chez cet opérateur Low Cost !

Vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher sur le réseau Orange ? Ça tombe bien, on vous présente les quatre offres promotionnelles du moment mises en avant par un MVNO ! De 20Go à 130Go dès 5,99€ par mois, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ; profitez-en !

Les forfaits mobiles de Lebara

Le MVNO Lebara propose en ce moment des offres exclusives valables pour toute nouvelle souscription ! Quatre forfaits pas chers et sans engagement sont disponibles avec de 20Go à 130Go, de quoi contenter tout le monde !

Quelques précisions s'imposent avant de vous présenter les forfaits proposés. Tout d'abord, ces derniers s'appuient sur le réseau Orange, premier réseau de France selon un rapport de l'ARCEP (l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Ainsi, vous vous assurez d'optimiser l'utilisation de votre forfait mobile grâce à une couverture réseau de qualité et efficace.

Ensuite, les forfaits de Lebara sont sans engagement, ce qui vous donne la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais, et courent sur une période de 30 jours et non sur un mois calendaire.

Sachez enfin que les offres mobiles de ce MVNO n'offrent pas de roaming dans leurs garanties. Des Pass Internet sont disponibles en options payantes sur le site de l'opérateur.

VOIR LES OFFRES DE LEBARA MOBILE

Les promos du moment : de 20Go à 130Go

L'ensemble des offres mobiles proposées permettent de bénéficier de l'illimité pour les appels émis et les SMS envoyés en la France métropolitaine, mais n'incluent pas l'envoi des MMS. En souscrivant à l'une de ces offres, vous pouvez profiter de 1Go offert le premier mois de votre abonnement et de la carte SIM gratuite !

Idéal pour les petits budgets et les petits besoins : le forfait 20Go. Il vous permet de bénéficier de 20Go en France métropolitaine pour la somme de 5,99€ par mois.

Pour bénéficier d'une enveloppe data plus généreuse sans pour autant dépasser le seuil des 10€, deux choix s'offrent à vous :

le forfait 40Go à 7,99€ par mois : 40Go utilisables en France métropolitaine

: 40Go utilisables en France métropolitaine le forfait 100Go à 9,99€ par mois : 100Go utilisables en France métropolitaine

Enfin, si vous souhaitez exploser les compteurs de data, le forfait 130Go saura vous satisfaire ! Le tarif de celui-ci s'élève à 13,99€ par mois.

JE PROFITE DES PROMOS SUR LES FORFAITS LEBARA