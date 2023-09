Des rendus réalistes du prochain Xiaomi Redmi 13c révèlent la présence de capteurs 50 mégapixels

Il y a peu de temps, Xiaomi a présenté officiellement sa gamme de smartphones Redmi Note 13. Pour le moment annoncés uniquement en Chine, il devrait prochainement être présenté en Europe et plus particulièrement en France. Les premiers rendus du Redmi 13c, venant succéder au Redmi 12c viennent de fuiter sur la toile et en voici tous les détails.

Sur le segment des smartphones abordables, Xiaomi continue de déployer sa gamme Redmi avec l'arrivée prochaine du Redmi 13C. Celui-ci vient succéder au Redmi 12C disponible depuis quelques mois maintenant. Les premières informations à son sujet ont été dévoilées grâce à des rendus de haute qualité relayés par le site MySmartPrice, citant des sources de l'industrie.

Un design d’entrée de gamme mais un capteur de 50 mégapixels pressenti

Si on s’en réfère aux images publiées sur le site MySmartPrice, il semblerait que le Redmi 13C arbore un design typique des smartphones à budget limité. On peut notamment voir que l'appareil est équipé d'une encoche en forme de goutte d'eau à l'avant pour abriter la caméra selfie, entourée de bordures assez imposantes.

Sur les côtés, on peut remarquer la présence des boutons de volume et d’alimentation sur le côté droit, tandis que le tiroir SIM est situé sur le profil de gauche. Il y a une prise audio jack 3,5 mm qui se trouve dans la partie supérieure, tandis que la partie inférieure héberge le port USB-C, les sorties haut-parleurs et un microphone.

À l'arrière de l'appareil, un module carré assez imposant abrite trois capteurs de caméra disposés en cercle, accompagnés d'un flash LED. Il est intéressant de noter que le panneau arrière comporte l'inscription "50MP", laissant supposer que l'un des capteurs de la caméra principale atteindra cette résolution.

En ce qui concerne les couleurs, le Redmi 13C serait disponible en vert, noir et bleu, offrant ainsi aux utilisateurs un certain choix en matière d'esthétique. L'appareil semble être fabriqué en polycarbonate, ce qui est susceptible de proposer un prix particulièrement abordable. Malheureusement, les spécifications matérielles détaillées de ce smartphone restent encore secrètes à ce stade. Il faudra attendre pour en savoir plus sur les performances, la capacité de la batterie, le système d'exploitation et autres caractéristiques techniques.