Dernier jour pour profiter des forfaits pas chers spécial French Days chez Cdiscount Mobile !

Cdiscount Mobile et les French Days

Cdiscount Mobile propose à l'occasion des French Days cinq forfaits mobile pass chers. Ces derniers jouent les prolongations car ils sont encore disponibles jusqu'à ce soir 23h59 ! L'opérateur virtuel vous offre ainsi un large choix pour correspondre au mieux à vos besoins et à vos envies tout comme à votre budget de téléphonie mobile.

Avec de 10Go à 150Go à moins de 13€ par mois, les forfaits de Cdiscount Mobile bénéficient de tarifs préférentiels. Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais.

Ce n'est pas tout, pour toute souscription, vous bénéficiez d'une remise sur le prix de votre nouvelle carte SIM ! En effet, celle-ci vous sera facturée seulement 1€ au lieu de 10€. Enfin, sachez que les forfaits sans engagement que nous allons vous présenter s'appuient sur le réseau Bouygues Telecom.

Cinq offres à prix cadeau

Quel que soit le forfait illimité pour lequel vous allez craquer, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité, et ce, aussi ben depuis la France métropolitaine que depuis les pays européens et les départements d'outre-mer.

Si toutes les offres mobiles sont à prix cadeaux, le forfait 10Go est idéal pour les petits budgets. À 5,99€ par mois, vous profiterez de 10Go en France métropolitaine mais aussi depuis les zones Europe et DOM.

Besoin de plus data sans dépasser le seuil des 10€ ? Trois offres pourraient vous convenir. Le forfait 70Go à 7,99€ par mois qui vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 70Go depuis la Métropole, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM. L'offre 80Go coûte la somme de 8,99€ par mois et vous fournit 80Go en Métropole, dont 9Go dédiés à votre connexion à l'étranger*. La troisième offre est à 9,99€ par mois avec laquelle vous pourrez utiliser jusqu'à 100Go en France métropolitaine et 10Go en Europe et dans les DOM.

Si la vitesse 5G vous intéresse, alors vous pouvez plutôt opter pour le forfait 150Go à seulement 12,99€ par mois. Vous bénéficierez de 150Go en 5G depuis la métropole et de 12Go depuis l'étranger*.

JE PROFITE DES FORFAITS EN PROMO

*Union européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège / DOM