Surchauffe, les iPhone 15 sous iOS 17 vont recevoir une mise à jour pour corriger le problème

Depuis le lancement de la série iPhone 15 d'Apple, les utilisateurs ont exprimé des préoccupations croissantes concernant la durabilité et les capacités de gestion thermique de ces nouveaux appareils, en particulier des deux modèles Pro. Les problèmes de surchauffe et de batterie gonflée ont suscité des inquiétudes légitimes chez les détenteurs de ces téléphones.

L'un des premiers signalements de ce problème a été fait par un YouTuber qui a soumis l'iPhone 15 Pro Max à un test de pliage, provoquant la rupture de la vitre arrière. Bien que cela puisse être considéré comme un incident isolé, il s'agit d'une indication préoccupante de la fragilité de l'appareil.

Plus récemment, un utilisateur de Reddit a partagé une photo de son iPhone 15 Pro présentant un gonflement sur le côté droit, près de la partie inférieure de l'écran. L'utilisateur a expliqué qu'il n'avait pas remarqué de problème à l'achat, mais quelques jours plus tard, lorsqu'il a tenté de placer un étui sur le téléphone, il a constaté qu'il ne s'ajustait pas correctement. C'est à ce moment-là qu'il a découvert le gonflement de l'appareil. La question de savoir si le téléphone a commencé à gonfler après l'ajout de l'étui ou si le problème existait préalablement reste sans réponse.

Le gonflement de la batterie est généralement associé à une surchauffe de l'appareil, indiquant que les nouveaux iPhone peuvent rencontrer des difficultés à réguler leur température interne. Bien qu'il n'y ait pas encore de rapports substantiels de gonflement d'iPhone 15 autre que le modèle Pro mentionné, de nombreuses plaintes en ligne font état de températures excessives sur ces nouveaux téléphones. Ainsi, les utilisateurs signalent que les iPhone 15 chauffent non seulement lorsqu'ils sont en charge ou en cours d'utilisation intensive, mais également pendant les appels téléphoniques et même pendant des tâches simples telles que le défilement sur les réseaux sociaux. La majorité des plaintes proviennent des propriétaires d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max, suggérant que le problème pourrait être lié à la nouvelle puce Apple A17, exclusive à ces modèles. Les deux modèles standard utilisent l'Apple A16, qui n'a pas été associé à ces problèmes.

Bien que tous les modèles Pro ne semblent pas affectés, l'ampleur des signalements soulève des préoccupations légitimes quant à la capacité d'Apple à résoudre ce problème par le biais de mises à jour logicielles. Une telle mesure pourrait potentiellement affecter les performances du téléphone, ce qui ne serait pas une solution idéale pour les utilisateurs.

Apple réagit et envisage une mise à jour pour corriger le problème de surchauffe

Selon Apple, plusieurs facteurs peuvent contribuer à la surchauffe des nouveaux iPhone, en particulier au cours des premiers jours d'utilisation. La société explique que lorsque les utilisateurs configurent un nouvel iPhone et transfèrent l'ensemble de leurs données, notamment les applications, les photos et la musique, de l'ancien appareil vers le nouveau, cela génère une activité intensive en arrière-plan. Cette activité accrue est nécessaire pour que le nouvel appareil puisse rapidement se mettre à jour et fonctionner de manière optimale. Il est donc normal que l'iPhone puisse sembler plus chaud pendant cette période initiale.

Apple indique également avoir identifié un bug spécifique dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui contribue à la surchauffe de l'appareil. Cependant, la société a assuré que ce problème serait résolu dans une future mise à jour logicielle. De plus, Apple a signalé que certaines mises à jour récentes d'applications tierces ont provoqué une surcharge du système, contribuant ainsi aux problèmes de température élevée. La société a indiqué qu'elle travaille en étroite collaboration avec les développeurs de ces applications pour mettre en place des correctifs qui seront déployés prochainement.

Il est important de noter qu'Apple n'a pas précisé combien d'utilisateurs étaient affectés par ces problèmes ni s'ils étaient limités à des modèles spécifiques d'iPhone 15. Les propriétaires de ces derniers doivent donc rester attentifs aux futures mises à jour logicielles et aux correctifs proposés par la société pour résoudre ces problèmes de température.