Découvrez notre top 5 des forfaits illimités à moins de 5€ chez ces cinq opérateurs mobiles

À la recherche d'un forfait illimité à petit prix ? Profitez-en, on vous propose aujourd'hui un top 5 des offres sans engagement mises en avant par cinq opérateurs virtuels à moins de 5€ par mois ! Chacune a ses spécificités, découvrez pour lequel de ces forfaits vous allez craquer !

YouPrice et son forfait flexible dès 4,99€

Chez YouPrice, vous pouvez en ce moment profiter de son forfait économique Le Mini dès 4,99€ par mois. Ce forfait est flexible, c'est-à-dire qu'il vous fournit trois paliers data afin de gérer au mieux votre consommation de gigas selon vos besoins et votre budget. Vous pouvez en plus choisir entre le réseau Orange et le réseau SFR. Il se présente ainsi :

jusqu'à 5Go : 4,99€/mois

de 5Go à 7Go : 8,99€/mois

de 7Go à 10Go : 10,99€/mois

Si vous souscrivez avec le réseau Orange, vous bénéficiez d'une remise de 1€ les deux premiers mois de votre abonnement mobile sur l'ensemble des paliers data ! Lorsque vous vous déplacez au sein de l'UE et des DOM, vous pourrez apprécier les 5Go (inclus) dédiés à votre connexion internet. Depuis l'ensemble de ces zones, vous profiterez de l'illimité pour communiquer sans compter avec vos proches.

Réglo Mobile et son forfait 4G+ à moins de 5€

De son côté, Réglo Mobile propose son forfait illimité 4G+ à 4,99€ par mois. Ce forfait sans engagement vous permet de profiter de 10Go depuis la Métropole, dont 5Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Bien entendu, avec cet abonnement de téléphone mobile, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS/MMS à votre guise depuis l'ensemble des destinations précitées.

Vous pourrez conserver votre numéro de téléphone actuel et profiter du réseau SFR, réseau sur lequel le forfait de Réglo Mobile s'appuie. Service soutenu par E.Leclerc, vous pourrez également bénéficier d'un suivi de proximité pour toute demande de renseignements.

Free Mobile et son forfait 2€ avec l'option Booster

Free Mobile agrémente l'un de ses forfaits Free pas chers avec l'option Booster. En effet, celui-ci coûte 2€ par mois pour les nouveaux clients ou 0€ pour les abonnées Freebox ! Il vous offre 50Mo, 2 heures d'appels et les messages illimités partout en Europe. Avec l'option Booster 5Go à 2,99€ par mois, sans engagement, vous disposerez de garanties bien plus intéressantes, et ce, sans vous ruiner.

Ainsi, vous apprécierez 5Go pour surfer sur le web avec plus sérénité en France métropolitaine ainsi que les 6Go fournis pour rester connecté lorsque vous séjournez en Europe et dans les DOM. Vous profiterez en plus de l'illimité pour vos appels, où que vous soyez au sein de l'UE !

RED by SFR et son forfait à prix mini

RED by SFR met à disposition son offre mobile RED 5Go à 4,99€ par mois. 5Go en France métropolitaine, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM, l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en Métropole, dans les DOM et plus largement en Europe (UE) sont les principales garanties de ce forfait illimité RED.

Ce n'est pas tout, l'opérateur vous donne la possibilité de souscrire à son option spécial International pour 5€ par mois. Avec cette dernière, vous pourrez bénéficier d'une enveloppe data de 30Go depuis les zones UE et DOM, dont 20Go pour vous connecter depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre !

Bouygues Telecom et son offre B&You 5Go

Bouygues Telecom propose lui aussi un forfait illimité et pas cher avec 5Go utilisables en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM). Ce forfait B&You vous coûtera la somme de 4,99€ par mois. Les amateurs de vitesse pourront souscrire à l'option 5G en versant 3€ supplémentaires chaque mois. L'illimité sera de mise pour appeler et envoyer vos messages sans limite quelle que soit votre position au sein de l'Europe.

Profitez en plus de la promo du moment : la carte SIM est à seulement 1€ au lieu des 10€ habituellement facturés !